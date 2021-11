Forrige uke gikk alarmen

Leserbrev

For litt over en uke siden, gikk alarmen, Covid-19 hadde gjort sin entré på Helsehuset. Dette er noe vi har fryktet hele pandemien, og jobbet hardt for å unngå. Munnbinda ble tatt på igjen, håndhygiena skjerpet nok en gang og telefonsamtalene ble mange.

Takket være snarrådige ansatte på jobb den aktuelle kvelden, gode prosedyrer og en våken ledelse, ble det straks satt i gang tiltak. Med videre upåklagelig god innsats fra ansatte resten av helga og kommende uke KLARTE VI Å STOPPE SMITTEN!

Det er altså så ubeskrivelig godt gjort! All ydmykhet til side, FOR EN GJENG VI ER!

Klapp på skuldra, lønn i himmelen, applaus osv er ikke nok. Jeg kan ikke få skrytt nok av hvor stolt jeg er av innsatsen til gjengen inne på Helsehuset, alle som en, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og ledelse. VI ER RÅ!

Stolt hilsen Kariann Hovde, TV NSF Rauma.