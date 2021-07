Høyre satser på reiselivet i Rauma og Romsdalen

Leserbrev

Rauma og Romsdalen har feriedestinasjoner som ingen andre i landet kan skilte med. Gondolen i Åndalsnes er siste tilskuddet på stammen og representerer det unike og spektakulære som denne landsdelen her å tilby.

Det vi opplever nå om dagen innenfor reiselivet i Rauma er et resultat av en bevisst satsing gjort fra 2011-2020 i en Høyrestyrt kommune. Å ta ledende posisjoner innenfor visit Nordvest og hele tiden samarbeidet med reiselivsnæringen har gitt resultater. Trollstigen (utbedring) rampestreken, tindesenteret og gondolen er noen eksempler på hvordan et slikt samarbeid har gitt resultater. Og kommunes satsing på et flott sentrum ser vi nå virkelig resultatene av. Åndalsnes yrer av liv.....

For oss som bor her til daglig er det lett å gå seg vill, ta ting for gitt og «ikke se skogen for bare trær». Men kommer du fra hvor som helst i Norge, eller utlandet, er Romsdalens natur bare helt fantastisk. Det vi her snakker om er relativt små bedrifter som tilbyr de unike opplevelsene i en vill og mektig natur. Dette er arbeidsplasser som har få ansatte, lav omsetning og god fortjeneste. Ingen er børsnoterte og ingen kan eller skal konkurrere med de storelokomotivene i norsk næringsliv, men de er ikke desto mindre viktige av den grunn. Dette er småbedriftenes verden, med en til to ansatte og noen flere i sesongen. 70 % av norsk næringsliv er slik, en voldsom variasjon i tilbudet, skaperkraft i verdensklasse og innovasjonsevne som spydspiss. Dette er gründere som står på hele døgnet, som har satset sparepengene sine på å skape sin egen arbeidsplass, som leverer produkter i en bransje som er konkurranseutsatt fra hele verden og som bruker naturen rundt seg på en bærekraftig måte.

Til høsten må småbedriftene i Rauma og i Romsdalen ha en regjering som heier fram disse aktørene, som legger til rette for at denne skaperkraften slipper til og kan vokse og gro til beste for land og folk. Det får du med Høyre i regjering. De fortjener å ha en regjering som er opptatt av å gjøre det enklere å etablere egne bedrifter, som forenkler byråkratiet, som fortsetter å øke bunnfradraget i formuesbeskatningen og som vil gi gründere rettigheter som ansatt i egen bedrift. Det får du med Høyre i regjering.

Til høsten må disse, som er ryggraden i norsk næringsliv, ha en regjering som gir de samferdsel-muligheter gjennom oppgradering av veinettet, E136 og Nye Veier er gode eksempler, og som fortsetter å satse på jernbanen. Det får du med Høyre i regjering.

Til høsten må disse gründerne og skaperne av aktivitet og arbeidsplasser ha en regjering som ser dem, heier på dem og skjønner at dette er den nye oljen.

Til høsten må disse ha en regjering som ser helheten i de økonomiske vilkårene de lever under.

Til høsten må de ha en regjering som skjønner hverdagen til både familien og gründeren.

Til høsten må de ha en regjering som er opptatt av mer enn offentlig sektor, økte skatter og flere reguleringer.

I Høyre har vi ikke lettvinte og populistiske løsninger på komplekse utfordringer – vi har virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker.

Hvordan hverdagen til disse heltene i samfunnet skal se ut, er det du som velger som bestemmer til høsten.

Godt valg!