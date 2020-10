Vi har en regjering som klarer å ha to tanker i hodet samtidig

Leserbrev

Takk for svar og betraktninger ordfører, og spesielt at du endelig setter fokus på kvikkleireproblematikken.

Den har vi i Høyre forsøkt å få deg til å ta tak i ved flere anledninger, ved spørsmål både fra gruppeleder og undertegnede.

Seinest tok undertegnede det opp under siste formannskap, og ba deg se på mulighet for å bruke noen av midlene kommunene fikk overført av fylket til å stimulere en næring som trenger det sårt i disse koronatider, nemlig byggebransjen.

Vi i Høyre kommer alltid til å være på siden til næringslivet, for det har seg slik at ikke alle kan jobbe i offentlig sektor.

Og formueskatt på arbeidene kapital er noe vi på sikt ønsker å få bort.

Vi vil senke skatten på norsk eierskap, mens dere i SV vil øke den til det maksimale.

Det er ikke vanskelig å skille ut hvilken kapital som arbeider, det er penger som investeres i næringslivet. Penger man har stående på bok eller i dyre eiendommer, arbeider ikke slik at nye verdier og arbeidsplasser blir skapt, og de er ikke arbeidene kapital.

Kanskje det er lettere å forstå hva vi mener da?

Regjeringen etablerte våren 2020 en arbeidsgruppe sammen med KS som skulle kartlegge de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for kommunesektoren. Arbeidsgruppen la frem første delrapport 16. oktober. Rapporten viser at koronakrisen så langt har kostet kommunesektoren rundt 14 milliarder kroner i 2020.

Så langt har regjeringen bevilget 20 milliarder.

Korona er ikke over og det vet vi alle, det vi ikke vet er hvor lenge dette vil holde på. Derfor vil regjeringen i første omgang legge fram ekstrabevilgninger for første halvår 2021. Hvis det viser seg at pandemien fortsetter lenger, vil de komme tilbake til med det da. Der vil regjeringen legge arbeidsgruppens rapport til grunn når de beregner hvor mye kommunene skal få. Dette er i tillegg til det som ligger inne i statsbudsjettet og vil bli lagt fram i løpet av høsten.

Så endelige overføringer til kommunene er ikke klare, og regjeringen har vært tydelige på at merutgifter skal bli kompensert.

Vi har en regjering som klarer å ha to tanker i hodet samtidig, en for å holde hjulene i gang i kommunesektoren og gi oss muligheten til å gjøre våre «vanlige» satsninger, og en som samtidig gir oss bevilgninger for å klare av de ekstraordinære utgiftene.

På e24 på onsdag kunne man lese at statsbudsjettet ikke øker forskjellene. Ordføreren tar derfor feil da hun anklager oss for å ha et budsjett som vil skape inntektsulikhet i året som kommer.

Høyre ønsker et samfunn med små forskjeller, og hvor det er muligheter for alle. De som tjener mest, skal bidra mest. Derfor har vi et skattesystem der de som tjener mest, skal betale mest. Det er bærebjelken i samfunnet.

Fremtidige generasjoner skal ha de samme mulighetene som oss.

Og forresten, tap av kraftinntekter, ordfører, den kan du ikke legge på regjeringa.

Ser frem til å se på budsjettforslaget til posisjon og SV, ordfører.

Hvordan vil dere stimulere til økt befolkningsvekst?

Hvordan vil dere sikre penger til samfunns og næringsutvikling?