Brannen i Teglverksvegen og følgene av det

Leserbrev

Torsdagens avis viser til mange reaksjoner på brannen. Raumafolk er hjelpsomme og lindrer nøden.

ABC Nyheter slipper til nettroll med mange uhyggelige innlegg. Det vises også til antall «likes».





Minst 15 raumaværinger tok til motmæle mot de fæle kommentarene. De er frontet av Guro Aarø Scarfi. Hun har dessuten et eget leserinnlegg om saken i samme avis.





Jeg kan skrive under på alt det hun sier, men med unntak av noe som står under overskriften

Generasjonsskille.

«De fleste rasistiske kommentarene kom fra folk i alderen 50+».

Vel, hun sier også at kommentarene er gitt under fullt navn, så jeg går ut fra at hun har undersøkt og tatt opp statistikk. I så fall godtar jeg den påstanden også.

Men resten av resonnementet er lite gjennomtenkt. Hun kjenner ungdommen, for hun arbeider med dem. De har et annet syn på dette enn de godt voksne. De unge har mer nettvett og mer folkeskikk!!!???.





Min innvending mot en slik uttrykksform er følgende: Jeg er selv blant de eldre. Jeg kjenner mange eldre, men har aldri hørt noen uttale noe i den retning som er vist fram her. Langt mindre tenkelig er det at noen av dem ville skrive slikt.

Opplyste og anstendige folk har lært at en skal ikke sortere folk etter hudfarge, religion, seksuell legning osv.

Men finnes det et unntak når det gjelder alder ? Det ser ut til at noen mener det.





Abnorme mennesker finnes over alt, i alle land, til alle tider og i alle aldersgrupper. På samme måten er det også konflikter i mengder. Det skulle være unødvendig å lage kunstige grenser mellom generasjonene, slik det er gjort her.





Jeg håper at denne måten å framstille et problem på er et mistak, og at Åndalsnes Avis og Aarø Scarfi, i likhet med ABC Nyheter, vil si: «Vi har ikke gjort en god nok jobb».





Per Ottar Tokle