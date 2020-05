Verma og dets fartsgrenser

Leserbrev

Torsdag hadde min kone og jeg en flott tur til Rampestreken i Åndalsnes. Været var bra, temperaturen super og stemninga var på topp!

Etter turen tusla vi en tur litt rundt i sentrum og var innom et kjøpesenter, handla litt og spiste litt. Og «alle var enige om at det var en fin tur».

Så kjørte vi hjemover. Bestemte oss for å kjøre den spektakulære Romsdalen hjem, alltid like imponerende den! Det var min kone som kjørte og vi fulgte fartsgrensene hele veien. Det var flere biler som kjørte forbi oss men vi hadde det jo ikke travelt vi så vi slapp de forbi der det gikk an. Vi fulgte fortsatt i fartsgrensene… Så plutselig, i Verma et sted, står en politi midt i veien og vinker oss tilside. Den var målrettet mot bilen vår så vi fikk litt bange anelser…. Men, som min kone sa så hadde hun ligget i 80 +/ - så fart kunne det ikke være. Det tok litt tid før politibetjenten kom til bilen vår og stor ble vår forbauselse da hun sa at vi var målt i laser til 82 km/t!! Og at det var 60-sone på stedet!! Forelegg på 8.500,- kr. takk og tre prikker på førerkortet!

Hun vedtok det forenklede forelegget på stedet og ble selvsagt litt ergerlig, men gjort var gjort! Og dette må ikke misforstås på noen måte: Vi betaler bota og legger oss flate for det som har skjedd! MEN; hvorfor i all verden er det 60-sone der?? Det er få av-/påkjørsler, lite bebyggelse, ikke uoversiktlig strekning og veistandarden er lik resten av strekningen.

På tur hjem begynte jeg å se i Romsdals Budstikke og Åndalsnes Avis for å se om det sto noe om kontrollen. Dagen før (på onsdag) var det en notis som het noe sånn som «Her pleier UP alltid å få fangst onsdag kveld var ikke noe unntak». Dermed hadde de da tydeligvis hatt kontroll på stedet minst to dager på rad og sannsynligvis står de i området ofte. Det får meg til å undre litt: Bør ikke en fartskontroll ha en viss form for preventiv virkning? Her er det tydelig at så ikke er tilfelle i og med at det tas fartssyndere konstant. Er da det beste trafikksikkerhetsmessige tiltaket fartskontroller om målet ikke er å «ta» førere?

Tidligere når jeg har lest artikler som dette har jeg tenkt «hensynsløse råkjørere, godt de blir tatt» osv, osv… De ordene ble svelget nå! For nå var vi, eller min kone som kjørte, plutselig en hensynsfull råkjører? Men det var hun jo ikke!! Hun fulgte fartsgrensa, trodde vi…. Og her kommer noe av årsaken til dette innlegget: Hva er det som tilsier at det skal være 60-sone akkurat på den strekningen?

Hadde det bare vært oss den kvelden hadde vi ikke tenkt noe mer over det, men når avisene skriver om at det alltid er storfangst der, så er det tydeligvis flere enn oss som ikke oppfatter at det er en sone med nedsatt hastighet. Og heller ikke tenker at det er forhold i området som tilsier at det må kjøres roligere. Vi oppfattet heller ikke at det var skiltet 60, men det faller nok bare på oss selv.

At alle som blir tatt akkurat der er «hensynsløse råkjørere», finner jeg usannsynlig. At UP har laserkontroll på de samme stedene gjentatte ganger får meg til å stille spørsmålet: Er det «kun» for å «ta» bilister og skaffe penger til statskassa? For det virker jo ikke å ha preventiv virkning i det hele tatt.

Hva kan gjøres for at færre bilister kjører for fort på de strekningene hvor det er så hyppige fartsovertredelser? Er skiltingen for utydelig?

Er det feil fartsgrense når så mange tydeligvis ikke oppfatter det som en sone det bør være redusert fart?

Det hadde vært interessant og høre om flere har synspunkter på dette?