Svaret er ja

Leserbrev

Ordføreren har lenge sett med stor bekymring på de konsekvensene vi får lokalt som følge av koronapandemien.

Bekymringen er like stor for de konsekvensene vi enda ikke overskuer, som følge av den internasjonale utviklingen og usikkerheten rundt både varigheten og omfanget av pandemien.

Vi må gjøre det vi kan som kommune for å støtte våre innbyggere og næringslivet vårt i krisesituasjonen som vi nå er i. Vi har snudd oss raskt rundt etter signalene om hva som trengs, og er i gang med en del tiltak som forhåpentligvis vil kunne ha betydning for den enkelte, og vi jobber fortløpende med flere.

Noen eksempler kan nevnes:

Det er laget forenkla mulighet for digital registrering av automatisk betalingsutsettelse og oppdeling for kommunale avgifter (inkludert eiendomsskatt). Dette kan gjøres på våre hjemmesider.

NAV kommune er styrket med ei halv stilling for å gi bedre kapasitet til å håndtere forespørsler og sikre rask saksbehandlingstid for sosialhjelp, fordi vi vet at permitteringer betyr at flere får bruk for tjenestene.

Ei rekke av vedtatte kommunale prosjekter på vann, vei, anlegg og vedlikehold blir nå klargjorte, med tanke på hurtig iverksettelse, for å holde aktiviteten oppe. Det forberedes prosjekt som ikke ligger i vedtatt budsjett, men som raskt kan være aktuelle ved eventuelle ekstrabevilgninger gjennom statlig krisepakke. (Her har Stortinget foreløpig bevilget 1 mrd. til utbedrings- og vedlikeholdstiltak innen offentlig infrastruktur). Ordføreren har bedt rådmannen om å forsere det som er mulig.

Det er også igangsatt en prosess for å vurdere bruk av Kraftfondets midler i 2020 til avbøtende tiltak til virksomheter som har midlertidige utfordringer som følge av Korona-situasjonen. Lederen av utvalget har signalisert at disse bør forsøke å fange opp det som ikke de nasjonale krisepakkene treffer.

Ellers sendte kommunene, gjennom KS, brev til finansdepartementet den 1. april 2020, med forespørsel om midlertidig forskrift om unntak fra eiendomsskatteloven. Det håpes på et positivt svar her, og dersom regjeringa skulle gjøre vedtak om endringer angående eiendomsskatt, vil det glede ordføreren og følges opp i Rauma.

I tillegg til de nevnte tiltakene, kommer selvfølgelig de som gjelder tjenestene våre ellers. Mange fortjener blant annet stor honnør for å ha jobba klokka rundt, for å få på plass nytt legekontor, tilpasse helse- og omsorgstjenester, og gi et barnehagetilbud til de som trenger det (ut fra statlige føringer), og sørge for hjemmeundervisning og oppfølging av skoleelever.

Tilbud som er ment for å ivareta barn og familier i denne situasjonen har kommet på plass. Helsestasjonen og Familieteamet opprettholder ordinært tilbud, med unntak av kurs og grupper, selv om tilbudet rent praktisk ser noe annerledes ut. Alle barn/familier som har et oppfølgingstilbud, får fortsatt det, men i en annen form. Dette gjelder også Barnevernstjenesten, som også er ekstra oppmerksomme nå. Det er opprettet en egen telefon for barn/ungdom/foreldre spesielt med tanke på psykisk helse.

Mye har skjedd i Rauma de siste ukene, og kriseledelse og kommunikasjon har tatt mye tid. Liv og helse har vært prioritert i perioder, men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har gjort det jeg kunne for å få overblikk over konsekvenser og kontaktet mange for å få et bilde av situasjonen lokalt.

Selv om jeg kunne avvist interpellasjonen fra Øyvind Hovde fordi den brøt med frister som skal sikre forsvarlig og demokratisk behandling i reglementet vårt, tillot jeg å sette den på saklista og debatt. Jeg tillot også endring av interpellasjonen, innsendt kl. 23:36 kvelden før møtet, til tross for at det betydde at jeg selv måtte bruke natta på å formulere svar på den.

Høyre skriver ingenting om at interpellasjonen ved endringa også endret karakter, fra å ikke konkret foreslå å fjerne eiendomsskatten, til et ønske om oversendingsforslag for å se hva som kommer i regjeringens krisepakker.

Ordføreren mener fortsatt at det ikke var behov for å vedta et oversendingsforslag om å se på hva som kan komme av inndekning for eiendomsskatt i de statlige krisepakkene. Det er feil bruk av ressurser når vi har fulgt med og vet at det som er lagt fram så langt ikke påvirker eiendomsskatten, og når rådmannen uansett er oppmerksom dersom det kommer noe nytt.

JA, ordføreren har definitivt tatt koronakrisa innover seg i den grad det er mulig. Det må alle sammen, både når det gjelder dugnaden rundt nasjonale anbefalinger og smittevernregler, samarbeidsevne for å løse utfordringer, og det å finne patriotismen vi trenger for å støtte opp om Rauma som lokalsamfunn.