Krisepakken - Vi trodde det var en glipp

Leserbrev

De nye permitteringsreglene som har kommet gjennom den første krisepakken, er et veldig bra tiltak. Men det må få tilbakevirkende kraft for de som ble pålagt å stenge døra allerede 12. mars. Vi trodde først at dette var en glipp, og nå haster det.

Frisørsalonger, utested, flere kulturbedrifter, treningssenter, hudpleie og de som driver med tatoveringer er de virusrammede bedriftene som fikk ordre om å stenge på bare et par timers varsel 12. mars. Det ble vedtatt nye permitteringsregler som er veldig bra både for ansatte og bedriften, med unntak av de som måtte stenge på dagen. De nye permitteringsreglene som ble vedtatt i Stortinget 20. mars, har ikke tilbakevendende kraft.

Det betyr at de virusrammede bedriftene som ble pålagt å stenge, må betale full lønn til sine ansatte over en hel uke selv om det ble bråstopp i omsetningen. Det gjelder også mange i restaurantbransjen, som også fikk beskjed om å stenge dørene omgående, dersom de ikke kunne tilfredsstille de nye kravene.

Krisepakken som nå er lagt fram har mange gode tiltak for næringslivet som vil hjelpe bedriftene med likviditeten. Blant annet skal det være mye lettere å få lån og garantier fra bankene. Lånene skal også tilbakebetales, og med omsetning på kroner null i denne perioden, sier det seg selv at dette blir beintøft for veldig mange. Det er stor forskjell på 8 dagers lønnsplikt og 2 dagers lønnsplikt, og det kan få store konsekvenser dersom vi ikke får på plass en ordning for dette omgående.

Vi har stor forståelse for at det skjer endringer time for time, og at både Storting og regjering gjør alt som står i deres makt. Vår bønn er at de får på plass tilbakevirkende kraft for permitteringsreglene. Det vil gi et lite pusterom for de mange nå som går rundt og ser mye av livsgrunnlaget sitt rakne fullstendig. Det er mange lokale grundere som har skapt mange arbeidsplasser, og vi frykter det koster mer å la være. Vi kan risikere mange spøkelsesbyer rundt om i landet, dersom vi ikke hjelper bedriftene som blør nå.

Monica Molvær, 1. nestleder Møre og Romsdal Høyre

Britt Janne Tennøy, leder Kvinneforum Møre og Romsdal Høyre