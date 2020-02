Leserbrev

I januar 2011 ble det fjerde Manifestet mot mobbing signert av statsministeren på vegne av regjeringen og skulle gjelde i fire år. Manifestet var også undertegnet av flere store organisasjoner, bl. a. KS. Målet var å sette i gang et forpliktende samarbeid for å utvikle et trygt og godt lærings- og oppvekstmiljø i barnehage og skole. De uttrykker støtte til arbeidet for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord, eller handlinger som mobbing, diskriminering eller utestenging. De fleste kommunene sluttet seg til dette nasjonale initiativet.

I januar 2016 ble Manifestet videreført med «Partnerskap mot mobbing» der 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage forpliktet seg til å jobbe sammen med regjeringen mot mobbing. Partnerskapet skal bidra til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Elevundersøkelsen fra 2019 viser så at mobbingen ved skolene i Rauma har økt betydelig, og at en forsterket innsats er helt nødvendig. Dette ble derfor en viktig sak på siste kommunestyremøtet. Lars Olav Hustad hadde et imponerende godt innlegg om hvor alvorlig mobbing er for de elevene som blir rammet av denne ondskapen. Kommunestyret oppfattet også problemet så alvorlig at medlemmene var villige til å legge partipolitikk og politiske krangler til side. Jeg tolker dette som at kommunestyret ønsker å være en viktig partner i kampen mot mobbing. Dette er et unikt signal som fortjener både honnør og respekt. I stedet for å sette ned et utvalg for å utrede situasjonen (et lite effektivt tiltak), valgte et flertall i kommunestyret å komme raskest mulig i gang ved å finne en dedikert person til å lede arbeidet. Ved prosjekt og utviklingsarbeid er det både vanlig og nødvendig å ha en leder for å sikre at arbeidet blir spisset og målrettet. Skepsisen til om denne personen skal ha tittelen prosjektleder, koordinator, veileder eller ombud bidrar bare til å skape tvil om kommunestyrets ærlige intensjon om å gjøre noe med et alvorlig problem.

Nå er nok alle klar over at Rauma kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon, og at involverte arbeidstakere vil være på vakt mot økte utgifter i ressursknappe tider. Problemet med mobbing er imidlertid så alvorlig at kommunen ikke kan la være å vurdere muligheten for intensive og vedvarende tiltak for å redusere, og helst få vekk, dette uvesenet som har forekommet blant barn og unge i årevis. Jeg blir trist og oppgitt hver gang det står fram en person i media og forteller om et ødelagt liv på grunn av mobbing.

Jeg har selv jobbet både i skole og ppt før jeg ble pensjonist, og har opplevd hvor tragisk og vanskelig mobbeproblematikken er. En vanlig konsekvens av mobbing er at offeret utvikler skolevegring. Dette er vansker som er svært utfordrende for både skole og foreldre, og nødvendige tiltak vil være ressurskrevende og ta lang tid. «Kvikkløsninger» finnes ikke for slike vansker.

Skolene har de siste tjue årene hatt tilgang til flere omfattende program med tiltak mot mobbing. Felles for disse programmene er at de er omfattende og vedvarende, noe som er helt nødvendig for at de sosiale ferdighetene skal bli en integrert del av elevenes atferd. De vil da i større grad kunne kontrollere egne holdninger og handlinger. Aksjoner og kampanjer har liten varig effekt nettopp fordi de er sporadiske og ikke vedvarende.

Et spørsmål til slutt: Finnes det egentlig noen effektive tiltak for å redusere mobbingen? Ja, det gjør det uten tvil. Problemet er at tiltakene tar tid. Derfor velges det fremdeles «raske» reaksjoner som konsekvenser, sanksjoner og straff. Disse fungerer dessverre bare når autoritetspersonen er til stede og har ingen varig effekt. Med dagens barn og unge må vi ha en utvikling fra lydighet til ansvarlighet. Elever kan ta medansvar når de får nødvendig opplæring og trening. Dette kalles sosial kompetanse, og med noen grunnferdigheter kan elevene være med å utforme noen få samværsregler som det er mulig å følge. Et detaljert ordensreglement som henger taust på veggen i et klasserom fungerer selvsagt ikke. Elevkonflikter må løses med dialog, der de involverte får tid til å forklare hva som har skjedd, og komme med forslag til løsninger. Her er det også fristende å ta «snarveier» med trusler og sanksjoner. Som tidligere nevnt, er slike tiltak lite hensiktsmessige, og bidrar heller til aggresjon og negative relasjoner. Dumt å rive ned det vi bruker tid på å bygge opp.

Mitt råd er følgende: La kommunestyret bli en viktig alliert i kampen mot mobbing slik at målretta og effektive tiltak kan iverksettes så raskt det er praktisk mulig.