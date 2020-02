Leserbrev

Det er nedslåande å lese om at mobbinga på skolane i Rauma var større i 2019 enn året før. All mobbing er eit stort problem, for den som mobbinga går ut over, for den som mobbar, for foreldra til den mobba, for skolen og lærarane der denne eleven går. Det er all grunn til å gjere ein sterk og langvarig innsats for å redusere mobbinga på skolane i Rauma.

Men er eit mobbeombud den beste løysinga? Eg er nesten sikker på at svaret er nei.

For det er mange spørsmål kring innføring av eit kommunalt mobbeombud:

Det er stillingstopp i Rauma kommune. Det betyr at den som skal ha denne stillinga alt må vere tilsett i kommunen. Skal denne personen hentast frå lærarane, frå skolehelsetenesta, frå PPT eller frå andre område? Dette er områder som i dag burde hatt fleire tilsette. Då må ei slik «tapping» gå ut over tenestene. Er det bra for å målet om å redusere mobbinga? Han eller ho som skal vere mobbeombud, må vere spesielt kunnskapsrik og interessert i dette feltet. Slike folk finnst nok, men vil ikkje desse også gjere ein verdfull jobb der dei er no? Er det snakk om beordring her? Eit kommunalt mobbeombud må vere til stades på alle skolane i kommunen. Det vil ta lang tid å få noko anna enn overflatisk innsikt i situasjonen på kvar skole. Kva rolle kan mobbeombudet spele då? Det ser ut som PPT, skulehelsetenesta, lærarane og FAU er sterkt tvilande til at eit mobbeombud er ein del av løysinga. Det er desse som kjenner kvar skoen trykkjer, som er nærast. Har desse blitt spurde før vedtaket vart gjort?

Eg trur for min del at eit sterkt og ope samarbeid mellom PPT, skolehelsetenesta, lærarane, foreldra og elevane er ei betre løysing, ein open dialog utan skyttargraver. Eg trur på felles kursing av desse med etterarbeid og oppfølging. Og eg trur at det er viktig at kvar elev blir sett kvar einaste dag av eit menneske som er glade i dei.