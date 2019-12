Leserbrev

Hilde Gråberg Bakke forlater Rauma til nyoppretta stilling som reiselivsutvikler i Herøy kommune, Havlandet AS. Blant de mellom 30 og 40 på søkerlisten fikk Hilde jobben.

Nytilsatt næringslivsjef i Havlandet AS, Merethe Hjertø Flusund, sier i en pressemelding at hun gleder seg « til å få en slike reiselivskapasitet på laget, Havlandet AS vil få stor nytte av hennes vide nettverk, lokalt og internasjonalt» Ansettelsen ble mottatt med stor tilfredshet.

At Hilde velger å slutte er svært beklagelig for reiselivet i Rauma, på et tidspunkt vi mer enn noen gang har bruk for hennes nettverk, glødende engasjement og entusiasme.

Når det gjelder cruiseturismen, verdiskaping og miljø lar i det ligge, konstaterer bare at ifølge Romsdals Budstikke, får Molde 83 anløp mot 62 til Åndalsnes i 2020.





ROMSDALSEGGEN,- frøet Fred Husøy sådde har slått rot og grør,

I turistsammenheng en gedigen suksess ein knapt har sett før.

Hilde har stått fadder, no kasta ho korta, i forstå ho godt,

etter år med nedsnakking og sladder.





«Profet i eget land» ein vanskelig øvelse, la et vare sagt

Hilde’s sorti bekrefter at orda fremdeles har makt.