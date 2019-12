Gå inn for å oppretthalde hurtigbåttilbudet

Leserbrev

Mange i Rauma er sterkt uroa over fylkesrådmannen sine framlegg til kutt av hurtigbåten Molde-Vestnes.



Rauma er på lik linje med Vestnes ein pendlarkommune, mange reiser til Molde for å komme seg på arbeid, for å studere på Høgskulen. I tillegg reiser mange av elevane våre til vidaregåande skule i Molde.



Sambandet Vestnes - Molde med hurtigbåt er heilt nødvendig i kvardagen til mange av Rauma kommunes innbyggarar. Reisetida ved ei nedlegging av hurtigbåten Vestnes-Molde vil bli forlenga med minimum 40 minutt, ein veg. Om pendlarar, studentar og skuleelevar blir «tvungen» til å ta ferge er dette einsbetydande med at dei vil velge vidaregåande skule, høgskule og arbeid på Sunnmøre/i Sunnmørskommunane då reisetid er eit svært viktigt element i kvardagen. Eksempelvis blir reisetida til Borgund vid.skule kortare enn til Romsdal vid.skule frå Innfjorden, Måndalen og Vågstranda.



Kollektivtilbodet frå Rauma til Furneset/ Vestnes er på langt nær er optimalt. Timeekspressen koresponderar ikkje i dag med bussar frå Rauma.



Ber om at fylkesutvalget vurdere nøye kva negativ inngripen ei fjerning av hurtigbåten vil gjære i dagliglivet til elevar, studentar og arbeidsfolk i Rauma og Vestnes , og går inn for å oppretthalde hurtigbåttilbud Vestnes -Molde/Molde-Vestnes.