Gondolen gir naturopplevelser for alle!

Leserbrev

Etter innslaget på nyhetene om motstanden mot gondol i Åndalsnes, vil jeg gjerne få slå et slag for alle de som vil ha stor glede av den.

Det er slik at det er slett ikke alle som er friske til bens, og da er det ikke så enkelt å komme seg til toppen uansett hvor gjerne man vil. Gondolen vil gi en mulighet for blant annet rullestolbrukere til å komme seg ut i naturen og få flotte naturopplevelser. Norge er et vakkert land med flott natur, men dessverre er mye av den utilgjengelig når man ikke kan gå. Da synes jeg vi skal heie på dem som jobber for å skape muligheter og mangfold for alle. De som ønsker å bruke kroppen er jo ikke tvunget til å bruke gondolen. De kan fortsatt gå opp og heller unne folk med funksjonsnedsettelser en naturopplevelse på de samme premissene som andre.

Man kan ikke gjøre hele naturen universelt utformet, men på et så fantastisk utsiktspunkt vil det glede mange om man får det til. Universell utforming handler ikke om spesiell tilrettelegging for folk på hjul, men funksjonelle løsninger som alle kan ha glede av. Med gondolen kommer også de minste og de eldste opp. Kanskje man til og med kan inspirere de som sjelden orker å gå tur.

Selv er jeg så heldig at jeg kan gå akkurat hvor jeg vil, men jeg brenner for at alle skal få leve med størst mulig frihet uansett utfordring.

Derfor roper jeg et stort HEIA! for gondolen.