Det blir betre og bra i Rauma dei neste åra

Leserbrev

Det strøymer på i avisa med gode lovnader. Det er kjekt å lese, for eg finn mykje av det same i KrF sitt program.

Det blir peika på den konfronterande tonen som har rådd mellom dei folkevalde dei siste åra. Me nemner det som Kongen sa i nyttårstalen: «Vennlighet og respekt tross uenighet.»

Kjølmoen kom med ei analyse ang. styringsmåten som har vore så tydeleg ein del år, som eg er heilt enig i og som mange reagerer på. Det kan gå på demokratiet laust. «De folkevalgte må få reell politisk styring. Prosessene må ikke gå for fort,» står det i KrF’s program.

Me skal ha nulltoleranse for mobbing. Det er ikkje realistisk å tru at ein blir kvitt mobbing så lenge me er som me er, men ein skal ikkje gje opp kampen for det. Slik er det på mange område. Alle svake grupper har krav på offentleg omsorg.

Gang- og sykkelvegar har KrF som pkt 1 innan samferdsel. Trist å sjå kor umogleg det er å få til gangbru over jernbanen ved Vangstun og gang/sykkelveg på Holmemstranda og i Gjersetbygda, særleg når ein ser kva som er lagt ned av millionar i breie fortau i sentrum som har lite med trafikksikkerheit å gjere. Kristin Sørheim sa rett ut at Fylket prioriterer bilane.

Til slutt: «Rauma for dei naturglade» er ikkje det same som «Rauma for dei sprekaste». Mange av oss treng tilrettelegging – dei sprekaste treng kanskje ikkje det? Her er god plass til alle, også dei som ikkje er naturglade.