Zlatans skolemat

Leserbrev

Arbeiderpartiets forslag om gratis skolemat har vakt reaksjoner i konservative kretser. En av dem som reagerer er Kjell Ingolf Ropstad (KrF). I en video på Facebook viser han hvor kjapt det går an å lage niste til ungene, samtidig som han argumenterer mot forslaget. Det hele tar bare to, tre minutter.



Men ikke alle har Kjell Ingolf som pappa. I sin selvbiografi, «Jäg er Zlatan», forteller fotballspilleren Zlatan Ibrahimovic om oppveksten i Rosengård, utenfor Malmö. Zlatan hadde ikke med seg matpakke på skolen. For hjemme var kjøleskapet stort sett tomt, bortsett fra ølbokser.

Redninga ble den gratis skolematen som alle svenske barn får. Zlatan forteller at han stort sett brukte skoledagen på videregående til å spise. Deretter ble han en av verdens beste fotballspillere.

Hver eneste dag går opp mot 130 000 barn og ungdommer på skolen i Norge uten mat i sekken. Noen har kanskje forsovet seg, andre har glemt det eller mangler matlyst den dagen. Og noen har bare øl i kjøleskapet hjemme.

Alle som har gått uten mat vet hvor vanskelig det blir å konsentrere seg utover dagen. Derfor er gratis skolemat et viktig virkemiddel for å utjevne sosiale forskjeller. Da blir det lettere, også for ungene som ikke har det så bra hjemme, å klare seg på skolen. En fersk forskningsrapport fra Universitet i Agder viser at gratis skolemat virker. Derfor går Arbeiderpartiet inn for gratis skolemat i grunnskolen.

I tillegg går vi Møre og Romsdal Arbeiderparti til valg på at vi skal innføre en enkel, gratis skolefrokost for alle elever i videregående skole. Mandag var det skolestart på Fagerlia, Atlanten, Gjermundnes og 21 andre skoler i fylket. På alle de skolene finnes det en Per, eller en Kristin – eller en Zlatan - som kan få en litt bedre start på dagen når frokost finnes på skolen.



Slik bygger vi sterkere fellesskap for de om lag 10 000 elevene våre i Møre og Romsdal.