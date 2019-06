Leserbrev

Etter krigen hadde Åndalsnes, Molde og Ålesund omtrent samme muligheter. Åndalsnes fikk en moderne byplan med plass til 30.000 mennesker. Og var blitt et trafikknutepunkt for hele fylket på grunn av endestasjon for jernbanen. Man hadde direkte togforbindelse fra hovedstaden.

Molde og ikke minst Ålesund har i stor grad lykkes. Men Åndalsnes har ikke lykkes. Det skyldes ikke andre – det skyldes dere sjøl.

Med mor (Marie Flydahl) fra Isfjorden har jeg gjennom hele min barndom vært i Isfjorden og Åndalsnes. Dette var stort som barn. I mitt voksne liv og opp gjennom åra har jeg kommet mange ganger til Åndalsnes, dog sjeldnere. Og jeg synes det har vært like ulidelig trist hver eneste gang.

Ingen utvikling, ikke noe nytt, ingen vilje, samme bygdedebattene og folka, negativisme og pessimisme. Kort og godt, lite inspirerende.

Men nå har dere sjansen igjen!

Skape nytt liv og en framtid

Starten heter gondol, fortsettelsen av et sovende reiseliv som ender opp i et attraktivt sted å flytte til og etablere næring i for smarte folk. Skape nytt liv og en framtid.

Dere må komme i gang med noe, ikke fortsette bare å prate og diskutere. Nå er det tilfeldigvis gondolen som ligger i startgropa. Planene er klare, snart står 300 millioner kroner og venter på å bli satt i arbeid fra folk som har tro på dere. Men da må dere vise dere tilliten verdig. Når jeg første gang ble intervjuet av Åndalsnes Avis ble jeg spurt om gondolprosjektet ville tiltrekke investorer. Mitt svar var “penger er ikke problemet”, her skal jeg bistå. Det har jeg nå gjort. Jeg har tro på dere!

Kom igjen da, Åndalsnes.

Åre er et godt eksempel. På noen 10-år har Åre utviklet seg fra en skibakke, til en ledende reiselivsdestinasjon – og nå det nye Stockholm. Ja, det er sant. Smarte folk tar med seg jobber og forlater Stockholm til fordel for Åre. Åre har alt – natur, friluftsliv, uteliv, avanserte bedrifter, startsups, og spennende mennesker fra mange land og nasjonaliteter. Alt dette kan også Åndalsnes (Rauma) få til, men da må dere kom dere ut av lekekassa, gripe mulighetene og gi gass.

Kom igjen da, Åndalsnes.

Media flommer over av skepsis

Jeg har helt fra starten av engasjert meg, litt økonomisk og ikke minst personlig i Romsdalen AS. Tenkte det kanskje var håp, at det var noe nytt på gang.

Men nei, denne lokalavisa deres og sosiale medier bare flommer over av skepsis, kunnskapsmangel og motarbeidelse.

Er det ingen av dere som ser mulighetene, som ser at noe må gjøres i lokalsamfunnet deres? Hvor er de politiske lederne og hva med næringslivets ledere? Er dere feige og har gjemt dere? Ingenting på denne jord er blitt bygget på feighet!

Tenk på hva det lille stedet Loen har fått til. Uten initiativet til Grov familien hadde dette kanskje vært Norges mest ukjente sted. De har til og med fått Gondol – Skylift som tiltrekker seg oppmerksomhet fra hele verden. Til glede for alle.

Hvorfor lar dere to mediekåte globetrottere fra Oslo som har reist verden rundt med fly for å oppleve urørt natur, legge premissene for debatten? Skjerp dere Stein P. Aasheim og Trygve Sunde Kolderup – det er på tide å våkne. Toget går!

Det er jo dere som bor der. Det er ungene deres dere skal skape et attraktivt samfunn for. Kom igjen da, Åndalsnes.

I Andermatt i Sveits måtte det en egypter ved navn Sawiris til for at den lille «arrogante» fjellkommunen ikke skulle bli totalt utradert og folketom.

Etter mer enn ti års hardt arbeide er det blitt investert enorme beløp og optimismen er tilbake. Andermatt hadde blitt forført av pessimister med sterke egeninteresser i at militæret hadde sin hovedbase der. Da militæret flyttet sto de på bar bakke – med fantastisk urørt natur. Ingen brydde seg – Andermatt var blakke.

Andermatt er tilbake på verdenskartet – smarte mennesker flytter til Andermatt, turismen florerer og de konkurrerer med steder som Zermatt og St. Moritz. Optimismen har vunnet.

Herlig.

Dere kan bli verdens beste sted å være for blant annet naturglade mennesker. Men dere kan ikke bli verdens beste ved bare å tenke på de 7000 sjelene som bor der og som det stadig blir færre av? Er dere virkelig ikke villig til å dele Romsdalsnaturen med andre naturglade mennesker verden over, og gjennom dette skape grunnlag for et skikkelig næringsliv og en attraktiv by ved å være et profesjonelt vertskap for alle som vil besøke dere, bo, spise og oppleve sammen med dere, bygge vennskap og komme tilbake. Tenk hvor gøy det kan bli å bo i Romsdalen om noen år, da. Ikke umulig at min egen livssirkel slutter der engang!

Se til Sveits folkens. Ett land med fantastisk natur og fjell. Ett land som tar hensyn til alle samfunnslag og alle mennesker, innovatører i sameksistens mellom natur og økonomisk vekst.

Et sted der man for hundre år siden tok mange riktige beslutninger. Naturen er blitt godt integrert i produktspekteret Sveits tilbyr turister fra hele verden. Man skjønte tidlig at naturen måtte gjøres tilgjengelig for alle, men på en skånsom måte.

Det var smart!

Kjøp aksjer i Romsdalen AS!

Mitt beste råd til alle Raumaværinger. Kjøp aksjer i Romsdalen AS, del optimisme og tjen penger. Ditt livs investering.

Kom igjen da, Åndalsnes. Opp med motet, stram i blikket, skarp fokus og en god porsjon selvtillit. Jeg har stor tro på dere!

En siste ting.

I dag snakker alle om flyskam. Kanskje er vi tilbake til utgangspunktet? Direkte togforbindelse fra Oslo til Åndalsnes? Her vil mine barndomsminner vekkes til live.

Vi sees i slutten av 2021.

Final call!