Runehammeren forteller

Leserbrev

I berget ved Innholmen, lokalt navn: Runeberget, var det som kjent tidligere innrisset 13 runer, noen mente at der var 14. (Jamfør runeforsker Arild Hauge). Runene ramlet i sjøen i 1935. Arne Randers Heen og Albert Juel hadde imidlertid sikret seg bilder av runene. Heen skal også ha uttalt at de var meislet i berget «for moro skyld». Dette er av mange blitt avfeid med latter. Men det kan ikke kategorisk utelukkes. «Mororuner» fins. Undertegnede mener at runer i vårt tilfelle ikke er «Mororuner». Men, altså, runer ble nemlig brukt til så mangt.

Et vesentlig poeng i dette tilfellet er: Var det 13 eller 14 runer i berget? Det er svært viktig å finne det ut fordi det har betydning for tolkningen. Sannsynligheten for at der var 14, og at Heen har tatt feil av den siste, er meget stor. Kanskje han har ment at det var et slags punktum/sluttstrek (?), var uten betydning for meningen, og lot være å male den også kvit, og dermed ble den ikke tatt med på avfotograferingen. (Jeg presumerer at det var nok malingen.) Den ble glemt. Det er veldig likt en n-rune.

Dette (slip-of-the-malerkost) faktum kan i ettertid ha vært med på å forsterke «forvirringen» mht. senere tolkninger.

For å komme til sakes kjerne: Jeg påstår at innskriften har to mulige løsninger som begge er noenlunde i pakt med hverandre.

Begrunnet påstand: Det var 14 runer i fjellet (ikke 13 som avbildet). En av runene var det vi kan kalle R (stor R) (jamfør: «eirilaR»). Denne type R, indikerer respekt, omtrent jamngodt med «Ærverdig». Det igjen skulle bety at vi har med en (høyt) respektert mann å gjøre.

Så til tolkingen: Hvis man, som de fleste gjør, tolker runetegnene slik: «eirilaR wiwila»=«jarlen wivila» er jeg redd for at man er «ute å kjøre». Slik det står, er da Wiwila en kvinne på grunn av a-endingen. Hvis derimot «wivilan» får med den sannsynlige siste n-en, som altså Arne Randers Heen utelot, (jamfør A. Hauges runer), så blir «kvinnen» til mann. A-endingene er også norrøn genitiv hankjønn. (Jamfør «-an» i Old English) Se også O. Rygh som hevder at «Wifil» alias «Wivil» er mannsnavn. (Derav kommer og navnet Woldstad (Wifilstadir). Se også Norsk Navneleksikon der Vivil er nevnt som mannsnavn (maskulinum), selv om tydingen der er noe usikker. (Bokstavene V og W opptrer om hverandre en periode, W er eldst. Jamfør tidligere Weblungsnes). (Muligens utvikling: «Wifilunganes» til «Wivlungnes» til «Viblungsnes» osv. Språket forenkles stadig.)

Runeinnskriften skulle da kunne tolkes slik: EIRILAR WIWILAN: «Jarlen Wivil sin» (tjener).

Sluttord: Wifil, Wivil, Vifil etc. referer til en mann. Wifil+a til kvinne. Ok: Kan ikke «Wivila», slik enkelte hevder at runene skal tolkes, referere til en kvinne, da? Det er i tilfelle eksepsjonelt, men 100 prosent sikker kan man jo «aldri» være når det gjelder runer. «Wilfil» var en sjøkonge, ref. geni.com.