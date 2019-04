Interpellasjon

Leserbrev

Innbyggjarane på Vågstranda blir no spurt om kva for kommune dei ønskjer å vere ein del av. I ein slik situasjon kan ikkje kommunestyret i Rauma vere passive. Vi må vise at vi ønskjer at Vågstranda framleis skal vere ein del av Rauma kommune, og vi må synleggjere kva ambisjonar vi har for å skape vekst og optimisme på Vågstranda og heile Sørsida. Eit av dei aller viktigaste grepa vi kan ta er å vise at kommunestyret er villig til å satse på eit godt oppvekstmiljø for heile Sørsida.

Forslag til vedtak:

Hvis Vågstranda fortsatt blir varande i Rauma, vil kommunestyret gjere følgjande vedtak: