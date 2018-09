Ja, det er fjell nok til alle

Leserbrev

Kommentator Harry Tiller stilte i en kommentar i Adresseavisen tre spørsmål som vi i DNT vil svare på.

Det første retoriske spørsmålet “Er det fjell nok til alle?”, har et kort svar; Ja, det er det. Et lengre og mer nyansert svar kommer her.

For det første: DNT er ikke bare opptatt av å få folk ut i naturen – vi er også opptatt av å bidra til at folk ferdes i naturen på en hensynsfull måte. Sporløs ferdsel er viktig for oss. Vi arrangerer blant annet turer og kurs for at folk skal få kunnskap om naturen og naturvennlig friluftsliv og plikter knyttet til allemannsretten.

For det andre: Det er i noen få områder at masseturisme er et stort problem. I store deler av norsk natur kan du ferdes nesten alene. Mange av våre 550 DNT-hytter mye ledig sengeplass store deler av året. Mange naturområder i Norge er heller ikke tilrettelagt med stier og hytter. Slik skal det også være. DNT starter sjeldent med tilrettelegging i nye fjellområder. De siste årene har vi vært vel så opptatt av å merke stier i nærheten av der folk bor – og det vil vi være også i tiden fremover.

For det tredje: Der vi har rutenett i sårbare områder, for eksempel nasjonalparker og verneområder som Hardangervidda, Rondane og Dovre, er all vår virksomhet i tråd med verneplaner og forvaltningsplaner for områdene. Blant annet følger vi restriksjonene som gjelder for rutevalg, bruk av veier og åpningstider for hyttene som skal bidra til mindre ferdsel.

Ja, vårt arbeid med å merke stier i fjellet bidrar til å få flere ut, men også til å kanalisere trafikken i fjellet og begrense slitasjen på områder som ligger utenfor stien.

Det andre spørsmålet fra Tiller lyder slik: «Kanskje er det nok hytter og røde T-er i fjellet nå?»

I enkelte områder er det absolutt slik. Samtidig er DNT-hyttene en langt mer bærekraftig modell for ferdsel i fjellheimen enn massiv utbygging av private hytter. Nettverket av DNT-hytter bidrar til at store naturopplevelser blir tilgjengelig for mange, uavhengig av om man har egen hytte. Våre betjente og selvbetjente hytter med matlager gjør det mulig å bevege seg for egen maskin over store naturområder, fordi man slipper å bære proviant. Enkelte områder tåler også flere hytter og ruter.

DNT har vokst mye de siste årene, både i medlemstall, antall hytter og aktiviteter. En viktig jobb for oss vil derfor være å spre trafikken og opplyse om de flotte turmålene som finnes, men som få besøker. Vi skal ikke opprette nye hytter og ruter hvis det går på bekostning av det vi allerede forvalter. De fleste nye hytter i DNT-systemet er private hytter som DNT overtar grunnet nåværende eiers manglende bruk eller kapasitet til å drifte dem. Vi stiller oss derfor bak Tillers konklusjon: «Det må her, som på så mange andre av livets områder, finnes en balanse mellom å tilrettelegge for ferdsel og å bevare urørt natur uten hytter og merkede stier». Vi kunne ikke sagt det bedre selv.

Det tredje spørsmålet fra Tiller lød slik: «Hvem skal sette en fjellsko i bakken før hele fjellheimen blir tilrettelagt og tilgjengeliggjort?»

Svaret er at det skal DNT, i samarbeid med reiselivsnæringen og andre organisasjoner som vil naturen vel, gjøre. Det er også grunnen til at vi sammen med hele reiselivet har laget et veikart for bærekraftig reiseliv, med konkrete tiltak for å sikre at det ikke drives rovdrift på naturen.

Alle som er glade i fjellet og ønsker å ta vare på det, som for eksempel Harry Tiller, må gjerne komme med innspill til dette arbeidet og passe på at vi gjør jobben vår på en god måte.