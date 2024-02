Våre lesere ble mildt sagt sjokkerte da nyheten sprakk onsdag ettermiddag.

Kommunedirektør Rune Fromreide Sommer slutter, med umiddelbar virkning, og får etterbetalt godt og vel en million i lønn over de neste 15 månedene.

Hva skjedde?

I ÅAs kommentarfelt på Facebook brukes ord og uttrykk som «kvalmende», «riv ruskende galt», «ka i helsikke» og «galskap». Og det har vi full forståelse for.

Dette kom som julekvelden på kjerringa.

Sommer har, i sitt snaue år som Rauma kommunes øverste administrative leder, prøvd å skape ro i rekkene, bli kvitt Robek-monsteret og få kommunens økonomi på rett kjøl. Nå må Rauma slite med et enda større, blodrødt regnskap, for å betale ut en fyr som enten ikke er ønsket i kommunen eller ønsker seg bort selv, i tillegg til at det skal hentes inn en erstatter.

Hvor har kommunen tenkt å ta disse pengene fra?

Årsaken til Sommers avgang vil ikke de involverte ut med. I en pressemelding - som har blitt kommunens måte å kommunisere på, digitalt og uten mulighet til å få en videre forklaring eller utdyping - skriver de at, «Rauma kommune ønsker ikke å kommentere avtalen ut over å vise til innholdet i den. Avtalen er et offentlig dokument etter Offentleglova».

Dette holder ikke. Nå har kommunen, gang på gang, signalisert at de ønsker mer åpenhet og å være transparente, men vi som sitter på den andre siden av bordet, mener dette er misslått.

Motbevis oss gjerne.

Legg alle kort på bordet, og gi folket en ordentlig forklaring på hva som ligger bak Sommers abdikasjon, uten å holde igjen. Det fortjener innbyggerne.

Det er så mange spørsmål som tegner seg her:

Ble Sommer lei, så fort?

Har dette vært en krise i emning lenge, eller har avgangen blitt advokatmat i løpet av en kort og intens periode?

Er det arbeidsgiverutvalget (som det vises til i PM) som har framsatt løsningen, eller har det kommet fra Sommers egne ansatte? Eventuelt fra han selv?

Hva sier de tillitsvalgte til dette? Er det fortsatt tillit innad på rådhuset?

Har kommunen en plan for å hente inn en erstatter? Hva blir gangen i det?

På under ett år har to kommunedirektører kommet og gått. I tillegg har andre toppledere i kommunen blitt byttet ut. Det er alarmerende.

Hva nå, Rauma?

Som tidligere ordfører og Sp-mann Torbjørn Bruaset skriver: Dette er svært dårlig reklame for kommunen.

– Trond A. Alund, redaktør