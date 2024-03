Skrevet av raumapatriot Per Johnny Voldseth

Rauma-samfunnet har fått vist fram sine gode sider omkring mottak av ukrainske flyktninger siste månedene. Når nyheten kom i fjor høst var den overaskende på mange. At Isfjorden Turisthotell skulle gjøres om til asylmottak for flyktninger på kort varsel ble selvsagt krevende for mange.

Kommunen og det politiske miljøet med ordfører Yvonne Wold i spissen ble utfordret fra ulike hold. Som vi kjenner til ble det en noe anstrengt dialog med media om hvem som kjente til hva på forhånd ved oppstarten av mottaket. Ting gikk seg til og Rauma kommune sine etater viste god samhandling i en ellers så travel å pressa hverdag på ulike områder. Å ta ansvar for helse og skoletilbud til så mange nye flyktninger som komme fra et krigsherja land krever dyktige folk. Her viste både ordfører, det politiske miljøet, ansatte i kommunen og andre aktører vilje til å få dette til på en smidig måte.

Skoleklasser ble etablert i kommunen der ukrainske elever ble sendt med buss fra Isfjorden til Måndalen. Rektor Ingrid Sylvia Renberg sammen med sine dyktige ansatte tok de imot med åpne armer. Den åpenheta og de signalene ble også kjent i riksmedia. Det ble lagt merke til fra ulike hold. Elevene har uttrykt spenning og nysgjerrighet omkring den nye hverdagen. Nye venner fra ande land er lærerikt på mange måter og det har vært mye på snakk også på fritida.

Å bli kjent med nye folk, kulturer, væremåte, språk, matretter gjør noe med oss i et lokalsamfunn. Der vi kan by på oss selv, være inkluderende og bli litt utfordret. Sett i et anna perspektiv kan det være en spire til økt bosetting, tilgang på arbeidskraft og inntekter til kommunen. En plass en kan og noen vil flytte til.

Mottaket i Rauma og Isfjorden stenge ned 29. februar i år og det har vært over 200 flyktninger på det meste. De ansatte har gjort en stor innsats for å lykkes med dette. Natalia Devor ved mottaket uttrykker følgende «jeg vil også trekke frem Rauma kommune som har vært en kjempefin samarbeidspartner»

Dette handler om at vi kan ta ansvar og vise vilje i praksis. Vi har gitt dem beskyttelse og vår hjelp i en ellers så pressa kommune. Noe vi kan være stolte av.

Vår solidaritet kan ikke stoppe ved vår egen landegrense i en verden som stadig blir mer global.