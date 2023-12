Skrevet av Rauma Høyre

Ifølge kultursjef Hanne Brakstad blir ikke utstyrssentralen åpnet før ny leder av frivilligsentralen er på plass. Prosessen med ansettelsen starter på nyåret, og da kan det fort bli april før utstyrssentralen igjen åpner dørene. Dette er ikke bra nok.

Utstyrssentralen er et lavterskeltilbud, der behovet er størst i vinterhalvåret. Særlig i perioden desember til mars er det svært mange som benytter tilbudet.

I løpet av en sesong lånes det ut opp mot 1000 enheter, til stor glede for store og små. Det er utlån av ski og skøyter til aktivitetsdager på skolen, utstyr til vinterferie og påskeferie, til familieaktiviteter og andre aktiviteter. Alt utstyr er gratis å låne. Dette er spesielt viktig nå i en dyrtid der flere får utfordringer med økonomien.

Rauma frivilligsentral er i stor grad finansiert av midler fra Kulturdepartementet, og disse midlene må brukes opp for hvert år. Det er altså ikke budsjettet eller finansieringen som stopper tiltaket nå.

Vi i Høyre er klare på at det må ansettes noen midlertidig for å drifte utstyrssentralen gjennom vinteren. Konsekvensene av ikke å holde åpent kan være at barn ikke får vært med på aktivitetsdager på skolen, fordi de ikke har eget utstyr. Er det slik vi vil ha det i verdens beste kommune for naturglade mennesker?

Ikke alle kan «bare gå og kjøpe» nytt utstyr. Vi har utstyrssentralen nettopp fordi det skal være mulig for alle, uavhengig av inntekt, å kunne delta og være aktiv året gjennom.

Rauma Høyre forventer at en midlertidig ordning kommer raskt på plass, slik at Utstyrssentralen kan åpnes igjen rett etter nyttår.