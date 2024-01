Skrevet av Renate Soleim, gruppeleder i Rauma Frp

Nei veit du hva, en felles strategi når vi er politikere for forskjellige politiske parti er helt uaktuelt.

Under formannskapsmøte 23. januar uttrykte ordføreren stor misnøye med avisa og at politikere blir konfrontert av pressen i forkant av møter, og at saker blir diskutert i sosiale media.

Er det ikke vår jobb som politikere å høre hva innbyggerne mener og i tillegg at innbyggerne får vite hva vi mener om saker?

Er det ikke innbyggerne vi er til for?

Det var mye snakk om at saker ble bestemt bak lukkede dører når vi hadde et annet politisk styre, men saken med halleie og ønske om at man skal ha felles strategi mot media vitner om at debatt vil man ikke ha, og at saker helst skal vedtas uten noe innblanding og bak lukkede dører.

Vi skal være gode ombudsmenn/kvinner for folket i Rauma og om vi uttaler oss til media må faktisk ordføreren bare tåle.

Så vi i Rauma Frp kommer til å svare når avisa eller våre velgere ringer, vi er til for innbyggerne, ikke omvendt.