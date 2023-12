Skrevet av Oddbjørn Wærås

Ikke til å tro!

Her sitter jeg med papirutgaven av Åndalsnes Avis og leser at Ordfører Yvonne Wold synes det er problematisk at lokalavisa setter politiske saker på dagsorden før de har vært behandlet i møte!!?

Hva i all verden?

Det er jo akkurat derfor vi har medier, de skal innhente meninger, de skal skape debatt!

Det er jo derfor vi har lokalpolitikere, de skal innhente meninger fra oss som valgte dem!

Så skal de, og vi, drøfte og diskutere, åpent, i det vide og det brede, helt til siste fnugg av argumentasjon er konsumert.

Så, når alt er opplyst i det vide og det brede, alle kritiske spørsmål er besvart. Ja, da er kommunestyret klar til å fatte sin beslutning, på demokratisk vis.

Til noens glede, og andres besvær.

Vi kan rett og slett ikke akseptere at saker ikke kan belyses i det vide og brede på forhånd!

Folket i Rauma kommune vil selvsagt høre meningene til hver av våre folkevalgte, slik at vi kan vite hvem vi skal stemme på neste gang!

Ordføreren og meningsfeller får Rødt kort for udemokratisk opptreden!!

Skal vi ha et levende lokaldemokrati så må vi selvsagt ha åpen og fri debatt!

Så er ordføreren nok en gang utilgjengelig for kommentar. Opptatt i møte etc.

Denne unnskyldningen er brukt før i vanskelige saker for ordføreren.

Dette er ikke greit.

Det må forventes at ordføreren er tilgjengelig for kommentar straks i slike viktige saker!

Hva er viktigere enn det som skjer i Rauma for en folkevalgt ordfører i Rauma?

Jeg oppfordrer våre 27 folkevalgte til å være lojal til sitt partiprogram,

til folket,

sine egne meninger og fri ytringsfrihet,

og IKKE lojal til en snever krets av besserwissere som for tiden er på den politiske makttoppen,

og vil ha ENS meninger om alt!

Full støtte til Ronny Antonsen!