Skrevet av Renate Soleim, gruppeleder Rauma Frp

1. mars 2024 var det midlertidige akuttmottaket av flyktninger i Isfjorden Turisthotell en historie.

Det har kommet frem info om dialog mellom UDI, Hero og Rauma kommune angående et permanent asylmottak i samme lokasjon.

Et permanent asylmottak med 20 enslige mindreårige, med muligens traumatiserte flyktninger og asylsøkere i et boligfelt og en barnehage like ved.

Den gang Isfjorden Turisthotell fikk midlertidig bruksendring av bygget, ble søknaden behandlet av kommunedirektør og ikke politisk behandlet.

Nå når det er snakk om permanent asylmottak så forventer vi i Rauma Frp at saken kommer på politikernes bord.

Hvilke erfaringer gjorde Rauma kommune seg sist gang det var asylmottak i sivilforsvarsleiren?

Enda da var det vel ikke satt av særskilte plasser for enslige mindreårige?

Hvordan stiller ordfører seg til et asylmottak i ei lita bygd som Isfjorden? Med enslige mindreårige asylsøkere midt i et boligfelt og barnehage noen hundre meter unna?

Hva er viktigst for ordføreren?

Å ta vare på egne innbyggere, når vi allerede har sprengt kapasitet på barnehage, skole og eldreomsorg?

Ser ordfører hvilke utfordringer som kan komme ved etablering av et asylmottak midt i ei lita bygd?

Hvordan kan kommunen legge føringer hvis det oppstår alvorlige utfordringer og redsel for ustabile mennesker i nabolaget?

Hvilket ansvar kjenner ordfører på når det kan ha så store konsekvenser i forhold til trygghet og forutsigbarhet for innbyggere i umiddelbar nærhet?