Skrevet av Geir Klepaker, leder Rauma MDG

Hei, alle naturglade raumaværinger!

Jeg sa en gang at jeg skulle være vaktbikkje i kommunestyret hvis jeg kom inn ved forrige valg, og det har jeg nå vært i 4 år. Et av Rauma MDG største gjennomslag var tilleggs- og endringsforslag ved behandling av sak PS-91/22 - Sluttbehandling - Klima- og miljøplan 2023 – 2027 den 15.12.22. Her fikk Rauma MDG inn mange gode punkter for å ivareta Rauma sin unike natur. Denne planen er nå et vedlegg til kommunestyret den 14.12.23, i sak: PS-105/23 - Budsjett og økonomiplan 2024-2027. Jeg så ikke for meg at det var administrasjonen jeg skulle passe på, men politikerne.

Her har administrasjonen altså klart å legge ved feil vedlegg. Saken viser ikke til gjeldene Klima og Miljøplan 2023 – 2027, men planforslaget FØR behandling i kommunestyret den 15.12.22. Alle vedtatte endringer fra Rauma MDG mangler i dette vedlegget. Hvordan kan dette skje? Og hvor er kommunens miljøansvarlig som ikke har klart å oppdatere miljøplanen? (sjekket kommunens nettside, og plandokumentet stemmer heller ikke her). Ja, ja, feil kan skje.

Det rare er at sittende kommunestyre bestående av historisk mange miljøvernere ikke ser denne innlysende feilen. Husk, de fleste av partiene i kommunestyret gikk til valg med miljø som et viktig punkt i sitt partiprogram, men klarer altså ikke å følge opp. Det viser at det KUN er et miljøparti, og det er MDG.

Punktene som mangler i vedlegget: Klima- og miljøplan 2023 - 2027 - Handlingsdel 333385_2_1 er som følger:

Transport og Energi:

1. Følge opp den signerte felleserklæring for reinere cruisenæring. (endring) - vedtatt med 23 mot 3 stemmer

2. Etablere flere el-ladepunkt. (endring) - vedtatt med 23 mot 3 stemmer

3. Vurdere installasjon av solceller i nye og eksisterende kommunale bygg. (nytt punkt) - vedtatt med 25 mot 1 stemme

4. Prioritere videomøter og miljøvennlige reisemetoder. (nytt punkt) - vedtatt med 23 mot 3 stemmer

Naturmangfold og kulturlandskap:

5. Ikke godta tap av matjord og utbygging på myr. (nytt punkt) - vedtatt med 21 mot 5 stemmer

6. Begrense lysforurensning i alle arealplaner og byggesaker. (nytt punkt) - vedtatt med 19 mot 7 stemmer

Disse punktene ble altså vedtatt i kommunestyret den 15.12.22, men er ennå ikke blitt innarbeidet i kommunens gjeldende plandokument. Regner med dette blir rettet opp i protokollen, og at gjeldende Klima- og miljøplan 2023 – 2027 blir oppdatert.

God jul & Godt nytt år!