Skrevet av Rauma Høyre

Rauma kommune har fått rundt 10 millioner kroner mer i skatteinngang enn budsjettert, samt at det kommer 6 millioner kroner fra Havbruksfondet vår vei. Dette er penger vi må bruke klokt.

Budsjettet for 2024 skal vedtas torsdag 14. desember. Slik den økonomiske situasjonen i Rauma er nå, er det lite rom for store utskeielser. Det er svært viktig at alle enheter klarer å holde seg innenfor tildelte budsjetter. Med større inntekter enn budsjettert, er handlingsrommet noe bedret. Rauma Høyre har seks konkrete punkter vi håper kommunestyret blir med på når budsjettet skal vedtas nå på torsdag:

1. Betale oss ut av Robek-lista Vi ønsker at posisjonen blir med oss på å betale ned gjeld, slik at vi kommer helt ut av Robek-lista. Det har vi mulighet til nå.

2. Brua til Kammen bygges Vi ønsker å sette av 1,5 millioner kroner i året til å dekke kostnader på lån for å få dette prosjektet gjennomført nå. Brua til Kammen er svært viktig for både skolebarn og innbyggere, og det haster å få den på plass.

3. Økt satsing på skolene i Rauma Vi ønsker at lærere skal få være lærere. Vi vil sette av 1 million kroner for å ansette flere miljøterapeuter i Raumaskolen. Miljøterapeuter vil kunne håndtere situasjoner som oppstår rundt atferdshåndtering og psykisk helse.

4. Flere barnehageopptak gjennom året Vi ønsker at det skal være flere barnehageopptak i Rauma gjennom året, slik at vi legger til rette for barnefamilier på en god måte. Vi foreslår å sette av 1 million kroner til dette tiltaket.

5. Økt satsing på kultur og unge Vi ønsker å styrke kulturavdelingen med 500.000 kroner, øremerket oppstart av ungdomsklubb i kulturhuset.

6. Sette penger på disposisjonsfond Øvrige tilgjengelige midler ønsker vi å sette på «bok», slik at Rauma kommune over tid bygger opp en økonomisk buffer.