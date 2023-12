Skrevet av Lene Bonesmo Solberg (SV)

Ap, SP og SV foreslår å bruke 200.000 på å utarbeide et faktagrunnlag knyttet til energiforbruk og krafttilgang i Rauma frem mot 2030.

Vi har et uttalt mål om 200 nye arbeidsplasser. Og kraft er viktig både for eksisterende næringsliv, men også for fremtidig næringsliv og grønn omstilling. Rauma har et kraftoverskudd lokalt, men Møre og Romsdal som region har et kraftunderskudd, hvilket vi har hatt siden år 2000. Vi er del av et nett der kraft og priser fordeles i hele regionen. Derfor er ikke vårt lokale kraftoverskudd en hvilepute. Hele en tredjedel av kraften til regionen importeres. Senest 4.desember kunne vi på NRK lese om at mangel på kraft kan stanse den planlagte hydrogenfabrikken ved Sjøholt.

Hvordan vil krafttilgangen på sikt påvirke Rauma-samfunnet? Hvordan vil etterspørselen til eksisterende næringsliv være frem mot 2030? Hva vil krafttilgangen ha å si for nyetableringer? Og hvordan vil vedvarende høye kraftpriser påvirke næringslivet?

Det vil være viktig å utarbeide et faktagrunnlag knyttet til kraft, særlig med tanke på prioriteringer innenfor næringslivsutviklingen. Tilgangen på kraft kan være avgjørende for visse type næringer. Vi må vite hva vi kan tilby frem mot 2030, også må vi internt ta stilling til hva vi ønsker.

Hva slags type fremtidig næringer vil vi prøve å til rette legge for? Kraftkrevende industri vil kreve kraft, som det ikke er gitt at vi vil ha tilgang til. Er det andre type bedrifter/arbeidsplasser vi heller vil tiltrekke oss? Med mål om 200 nye arbeidsplasser blir det viktig å ta stilling til hva slags arbeidsplasser vi ønsker – derfor anser vi det som viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag knyttet til kraft.