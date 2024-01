Skrevet av Rauma Høyre

Har ordfører Yvonne Wold grunnleggende forståelse for hvordan et åpent demokratisk samfunn skal fungere? Etter det siste formannskapsmøte hvor Wold ønsker å holde pressen unna normal saksgang, må det være lov å stille spørsmålet.

Poenget med offentlighetsloven er at saker skal utredes og offentliggjøres før de behandles i et politisk organ. Slik skapes innsikt for befolkningen, og gir mulighet til offentlig debatt før politikerne fatter beslutning.

At Åndalsnes Avis viser interesse for hva som skjer i lokalpolitikken skal de ha både honnør og ros for. I forrige politiske periode var kritiske spørsmål og påfølgende politisk debatt så godt som fraværende, kun avbrutt av postkort fra ordfører som kom trykk med egne gladsaker.

Vi i Rauma Høyre er positive til engasjementet til ÅA, og oppfordrer til å fortsatt følge nøye med på hva både administrasjon og politikere foreslår og foretar seg.

Ironisk nok er Yvonne Wold sitert på kritikk om for lite åpenhet i ÅA 19.sept 2022, da i forbindelse med ansettelse av ny fylkeskommunaldirektør.

På Rauma SVs Facebooksider kan vi også lese hva de mener om politiske prosesser: «Ei god beslutning avhenger av at man får frem alle mulige positive og negative konsekvenser og muligheter.» Begge disse eksemplene henger dårlig sammen med det ordføreren nå prøver å gjennomføre av hemmelighold og knebling av pressen.

Vi noterer oss også at ordføreren svært sjeldent svarer lokalavisa muntlig «på direkten», men at det meste hun sender dem er lengre innlegg og svar på e-post. Det bør være mulig for ordføreren i Rauma kommune å være tilgjengelig for den frie pressen, også muntlig, når både statsministeren i Norge og hennes egen partileder klarer det.