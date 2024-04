«Okkupasjon (fra latin tilegnelse) innebærer å fysisk ta besettelse over et landområde eller gods. Begrepet er særlig brukt om stater når det skjer i strid med folkeretten. Begrepet kan også brukes om et lands ervervelse av et landområde uten offisiell tilhørighet av et annet land (se anneksjon)», definisjon henta frå Wikipedia.

Rauma Arbeiderparti meiner Rauma kommune bør ha presise mål og retningslinjer for annskaffelsar av varer og tenester. Med tanke på verdensbilde med krig, terror, folkemord og okkupasjon vil vi at Rauma kommune heilt konkret skal forplikte seg til å unngå innkjøp av varer og tenester frå ulovleg okkuperte områder. Ei presisering og foreslått vedtak kan implementerast i ny og revidert anskaffelsesstrategi- og retningslinjer.

Saman med Aukra kommune og Molde kommune vedtok Rauma i 2020 Anskaffelsesstrategi for perioden 2020 -2024. Eit av måla var at våre etiske verdiar skulle være premissgivande i anskaffelsesprosessar og at ROR innkjøp skulle være den sentrale og ha det overordna faglege ansvaret, samt den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å utføre oppgåva. Vidare står det at: «Rauma kommune har som offentlig virksomhet et ansvar for at leveranser til kommunen skjer i henhold til nasjonalt og internasjonalt fastsatt regelverk. Dette innebærer at kommunen må stille strenge, objektive krav til de som ønsker å være leverandører til kommunen». «Det hviler også et ansvar på kommunen som offentlig virksomhet om å støtte opp under nasjonale og internasjonale avtaler og konvensjoner som Norge har sluttet seg til».

Ei lang rekkje kommunar i Norge har teke opp desse viktige etiske og moralske problemstillingane, blant anna Færder, Tønsberg, Oslo og Molde. Nokon kommunar har allereie gjort klare vedtak, andre jobbar med å få presisere krava og implementere krava inn i eksisterande retningslinjer.

Spørsmål: Korleis vil ordførar sikre at Rauma kommune, gjennom sin anskaffelsesstrategi og -reglement ikkje bidreg til kjøp av varer og tenester frå okkuperte områder?

Forslag til vedtak: Rauma kommune skal avstå frå kjøp av varer og tenester frå okkuperte områder, dette gjeld og innkjøp frå selskap som har verksomheit i okkuperte områder, då dette er uforeneleg med folkeretten og inneber brot på menneskerettigheitane.