På generelt grunnlag er alle typer tilsyn av våre kommunale virksomheter viktig med tanke på de lov- og kvalitetskrav som settes til våre tjenester.

Vi tar tilbakemeldinger og pålegg på stort alvor, og disse skal benyttes aktivt i vårt løpende arbeid med kvalitetsforbedring.

Åndalsnes Avis skriver den 17.12.23 følgende under saken «Vedtar tvangsmulkt- og varsler nytt tilsyn»: «Det ble satt frist til 7. desember for å komme med kommentarer, noe Rauma kommune ikke har gjort. Dermed blir varselet om tvangsmulkt omgjort til et vedtak».

Åndalsnes Avis har her gjort et poeng ut av at kommunen ikke har kommet med kommentarer til varselet, og at det av den grunn er fattet vedtak om tvangsmulkt.

Det saken faktisk bør forstås å handle om er at arbeidstilsynet har fulgt de regler som gjelder for saksbehandling under utøvelse av offentlig forvaltning, jf. Forvaltningsloven. Artikkelen i Åndalsnes Avis kan vanskelig forstås å ha nyhetsverdi sådan.

Arbeidstilsynet er, som øvrige statlige- og kommunale forvaltningsorganer, underlagt en rekke rettsregler for utøvelse av offentlig forvaltning og myndighet, og saksbehandling.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) bestemmer hvordan saksbehandling skal foregå når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltningen, og særlig partenes rettigheter under saksbehandling. Denne loven gjelder altså også for arbeidstilsynet.

I kap 4 står det i § 16 følgende: ….part skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Paragrafen bestemmer at en part, her kommunen, i en forvaltningssak har rett til å uttale seg før vedtak fattes, ikke plikt til å uttale seg.

Når slik frist for kommentar til et varsel faller, kan forvaltningsorganet altså fatte et vedtak. Som arbeidstilsynet varslet i brev av 23.11 så hadde kommunen mulighet til å kommentere eller gi opplysninger som arbeidstilsynet burde vurdere, før vedtak ble fattet. Kommunen har ikke hatt formelle innsigelser eller særskilte kommentarer til Arbeidstilsynets tilbakemelding. Administrasjonen har drøftet hvordan en på best mulig måte kan arbeide videre med de pålegg som er gitt, herunder hvordan en kan involvere medarbeidere i tjenesten på en god måte. Det har vært god dialog med Arbeidstilsynet i forkant av varsel om tvangsmulkt, der ny frist for å følge opp pålegg etter tilsyn i samråd er satt til 15.02.24.

Pålegg etter tilsyn skal følges opp, noe konstituert virksomhetsleder for hjemmebasert omsorg allerede i full gang med.