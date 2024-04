Skrevet av Svein Kroken

Jevnlig leser vi om at politiet har hatt fartskontroll på Verma med «storfangst»

Pussig, de fleste bilister vet at her «lurer» politiet i buskene.

Det kan være nærliggende å spørre, hvorfor har bilistene så liten respekt for fartsgrensen på 60 km gjennom Verma?

For meg er det nærliggende å tro at det stor flertall av bilistene ikke skjønner hvorfor hele den tre kilometer lange strekningen gjennom Verma fortsatt er merket 60 kilometer i timen.

Siden 60 kilometer i timen ble innført gjennom Verma, er det i ettertid bygd gang og sykkelvei gjennom bygda.

To fabrikker er lagt ned. Skolen er lagt ned. Flere hus står tomme, eller er gjort om til sommerhus.

Dette er argumenter som går inn under Statenes Vegvesen sine vurderinger når fartsgrenser settes.

Det er nærliggende å tro at fartsgrensen og 60 kilometer i timen gjennom Verma ble bestemt under andre forutsetninger enn det som gjelder i dag for E136 gjennom Verma.

Jeg vil tro at det store flertallet av bilister vil respektere fartsgrensen med betydelig større respekt gjennom Verma, dersom strekningen blir mere harmonisert med dagens situasjon og utvikling.

Bør lengden av 60-sone kortes inn?