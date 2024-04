Skrevet av Perry Ulvestad, konstituert kommunedirektør

Jeg finner det nødvendig å kommentere lederen i Åndalsnes Avis.

Ansettelsesprosessene i offentlig sektor er styrt gjennom regelverk og prosedyrer.

Når stillinger blir ledige gjennomgår vi blant annet nødvendige behovs- og kompetanseanalyser for å sikre riktig kompetanse til framtidig oppgaveløsning.

I de tilfeller prosessene drar ut i tid så konstituerer vi i stillingen for å sikre tjenesten. Dette er helt normal situasjon i arbeidslivet.

Det kan også være andre grunner til at vi konstituerer i stilling over lengre perioder, som blant annet omorganisering og ulike former for lengre fravær.

Til det konkrete forholdet at vi har forskjøvet søknadsfristen for enkelte stillinger, så er årsaken at vi ønsker de skal være med i stillingskampanjen for bedriftene i Rauma 11. april 2024.

De som allerede har søkt på stillingene er underrettet om dette.

Det er ingen grunn til dramatikk, vi jobber planmessig med rekrutteringen.