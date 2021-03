Fortvilt at en gjenåpning av landet må utsettes på nytt

Leder

Enda en gang må regjeringa ty til innstramminger i koronareglene for å få bukt med smitten. Like før påska starter er det krevende for oss alle at vi igjen får begrensninger i vår frihet. Det er som et maratonløp, der vi på oppløpssida trodde det var målet vi så, men får beskjed om å løpe noen runder til.

Tirsdag kom regjeringa nye nasjonale koronaanbefalinger og -regler som trer i kraft natt til torsdag 25. mars. Kort fortalt er anbefalingene å holde seg i ro og begrense sosial kontakt. Ikke reise hvis man ikke må og maks to gjester på besøk. De nye reglene forteller om skjenkeforbud i hele landet, forbud mot innendørs idretts- og fritidsaktiviteter, treningssenter og svømmehaller som må stenge, heimekontor og anbefaling om å avlyse planlagte arrangement – for å nevne noe.

I Rauma har vi for tida null koronasmittete. Og det er en situasjon som vi deler med mange andre kommuner og områder av landet. Vi har over lang tid vært utrolig heldige og sluppet en nedstenging, slik særlig sentrale Østlandet har opplevd i mange måneder. De strenge tiltakene har for dem rammet både næringsliv, kulturliv og innbyggere hardt.

Det er fortvilt at en gjenåpning av landet må utsettes. Ettersom vi nylig trodde vi var på oppløpssida, kan det oppleves demotiverende at vi i et smittefritt lokalsamfunn må ha de samme reglene som man har der det er høgere smittetrykk. Men når vi vet at påska normalt fører til at folk reiser mer, både fra- og til områder med høg smitte, er de nye tiltakene som er innført forståelige. Vi husker sikkert alle hva som skjedde på nyåret; da førte en ny smittebølge til nye innstramminger. Nå er det de muterte virusene og nye smitteutbrudd rundt om i landet som skaper en uoversiktlig og ustabil situasjon. Vi må ta grep før påske – ikke etterpå.

Onsdag kom meldinga om at det i forrige uke ble satt ny rekord i antall påviste koronatilfeller. I alt fikk 6.328 personer påvist koronasmitte. Tallene fra FHIs siste ukerapport underbygger behovet for nasjonale tiltak nå for å ta tilbake kontrollen.

I dagens avis har vi snakket med flere av aktørene i overnattings- og restaurantbransjen i Rauma. De opplever de nye reglene som utfordrende, og noen snakker om økonomiske utfordringer. Vi ser at mange bedrifter rundt om i landet i reiseliv og servering sier det samme, og de frykter at de strupes av nye innstramminger. Her må regjeringa vurdere ytterligere økonomisk kompensasjon for å unngå at de må legge ned.