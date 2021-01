Dårlig grensekontroll kan ødelegge dugnadsjobben

Leder

Det haster med å sikre at samtlige personer som kommer til Norge blir koronatestet. Hvis ikke kan mye av den dugnadsjobben som det norske folk nedlegger for å begrense sosial kontakt, være bortkastet.

Fra og med lørdag 2. januar ble det obligatorisk å teste seg for alle som kommer til Norge fra utlandet. Testen må skje på grensa eller i kommunen man kommer til innen 24 timer. Men ettersom systemet er tillitsbasert, er det mange som ikke lar seg teste. Mandag kunne VG fortelle at 42 prosent av alle som landet på Gardermoen fra utlandet ikke testet seg ved ankomst.

Med den betydelige arbeidsinnvandringa som Norge har gjort seg helt avhengig av, må det være siste utveg for myndighetene å stenge grensene. Samtidig må vi kunne forvente at kontroll av de som ankommer Norge har høgeste prioritet. Dessverre ser det ikke ut til at grensekontrollen har vært god nok. Og NTB melder at kommunene ikke har oversikt over hvem som har testet seg ved ankomst. Innreiseregisteret er ikke koblet til MSIS, Folkehelseinstituttets meldingssystem for smittsomme sykdommer.

Mange av de nye smittetilfellene som rapporteres i Romsdal, handler om arbeidsinnvandrere. Også de siste fire smittede i Rauma er utenlandske statsborgere som kommer hit for å jobbe, og som vendte tilbake til Rauma etter besøk i sitt hjemland i forbindelse med jule- og nyttårshøgtida.

Når det gjelder de fire siste tilfellene i Rauma, kan kommuneoverlege Jon Sverre Aursand berolige: – Foreløpig er de fire smittetilfellene under kontroll – det er ryddige folk som tar ting på alvor, sa Aursand til Åndalsnes Avis da vi intervjuet ham mandag.

Norge har et svært godt system for både smittesporing og smittehåndtering. Og vi legger ned enorm innsats, både hver enkelt av oss og samfunnet som helhet, i å få kontroll på koronasmitten. Vi strekker oss langt for å få tilbake et normalt liv. Men da er det også ødeleggende, både for motivasjonen og for framgangen i smittebekjempelsen, at vi ikke har bedre kontroll på de som kommer til landet for å arbeide.

Det er helt nødvendig at myndighetene sikrer kontroll på samtlige som skal inn til Norge.