Burde fått mer tid til å forberede nye koronatiltak

Leder

Med det smittetrykket vi ser i enkelte deler av landet, er det helt riktig av myndighetene å innføre en sosial nedstenging i et par uker. Men det er underlig at helsemyndighetene, bare noen timer før skolene åpner på nyåret anbefaler rødt tiltaksnivå i ungdomsskoler og videregående skoler. Hvorfor melde om dette så tett inn mot skolestarten?

Det var søndag klokka 18 at regjeringen på en pressekonferanse varslet en rekke nye og inngripende tiltak, som minnet mye om det vi så 12. mars i fjor. Lista var lang: Vent to uker med å ha gjester, nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol, grense på fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, anbefaling om å utsette en rekke organiserte innendørsarrangementer, rødt nivå på videregående skoler og ungdomsskoler, vi bes unngå unødvendige reiser, kjøpesentre bes om å innføre antallsbegrensninger og ha adgangskontroll og det anbefales hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. Det blir heller ikke fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar, har regjeringen bestemt.

For mange, både bedrifter og privatpersoner, var det som kom fram på søndagens pressekonferanse nedslående nyheter få dager inn i det nye året.

Vi har de siste ukene sett en stor smitteoppblomstring flere steder i landet, blant annet i Trondheim og flere kommuner i Trøndelag, men også i fylket vårt. I Kristiansund har det siden 21. desember, altså før jul, vært et alvorlig pågående utbrudd av koronaviruset, og mandag ble det meldt om sju nye smittede. I Molde kommune er det 14 registrerte tilfeller av koronasmitte på nyåret, og 140 personer er i karantene.

Smitteøkningen gjorde at det måtte strammes inn.

I Rauma er vi imidlertid heldige. Her har det ikke vært registrert nye smittetilfelles siden i slutten av november. Siden 12. mars er det 17 personer som er smittet av viruset – alle er friske.

Men at det ble iverksatt nye tiltak, kom ikke som en stor overraskelse. Det er tidspunktet for kunngjøringen det er grunn til å reagere på. Skoler og bedrifter, og også studenter på vei til studiesteder, burde fått bedre tid til å forberede en ny runde med koronatiltak.