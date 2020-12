Inspirerte nordmenn til opplevelsesferie i Norge

Leder

Da det norske folk lurte på hvor de skulle legge sommerferien 2020, dukket «Kompani Lauritzen» opp på TV 2. Det ble på mange måter redningen for reiselivet i Rauma.

Med Setnesmoen militærleir som base tok programleder Dag Otto Lauritzen med rekruttene ut i den spektakulære Rauma-naturen på opplevelser og konkurranser. Sammen med makker Kristian Ødegård sjarmerte de TV-publikumet. Blandingen Rauma-natur, humor, reality og kjendiser ble et seertallseventyr for TV 2.

Kampanje skrev etter finalesendingen 16. mai at «Programmet har vært en kjempesuksess både lineært og på strømmetjenesten TV 2 Sumo, og i snitt har hele sesongen blitt sett av 1.169.000 seere.»

Men det var ikke bare for TV 2 og produksjonsselskapet Seefood at «Kompani Lauritzen» ble en suksess. Realityserien ble en stor inspirasjonskilde for nordmenn, som i stedet for utenlandsferie gledet seg til å reise rundt i Norge. At TV-serien ble sendt samtidig som folk hadde tid til å se TV på grunn av nedstengingen, og at «Kompani Lauritzen» sammenfalt med at nordmenn måtte finne Syden-alternativ, ga programmet en ekstra kraft og verdi.

Vi tror mange fikk lyst til å oppleve Norge. Resultatet i Rauma var et yrende liv noen hektiske sommerferieuker. «Alle» skulle oppleve Rampestreken. På det mest hektiske var det flere timer ventetid og kø for å komme ut på plattformen.

Turistinvasjonen nøt hele Rauma og Romsdal godt av, og TV-serien skapte stolthet i hele fylket. Derfor er det meget fortjent at Dag Otto Lauritzen får prisen «Årets Rauma-ambassadør 2020». Sammen med hele produksjonsselskapet Seefood har de bidratt til at mange nordmenn fikk smaken på å feriere i Norge.

Akkurat det er det nok mange i reiselivsnæringa rundt om i hele landet som kan takke «Kompani Lauritzen» for.