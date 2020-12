Vi må alle bidra i jula for å unngå nye restriksjoner

Nå er det viktig at vi alle tar ansvar for å unngå at vi får en smitteøkning på nyåret.

Leder

Allerede før jula ringes inn, advarer myndighetene: Smitteutviklingen er urovekkende, og det kan bli økt smitte på nyåret. Ved å heise flagget så tydelig, ligger det en anmodning til oss alle om å vise ekstra forsiktighet denne jula for å unngå smitte.

På lille julaften gikk assisterende helsedirektør Espen Nakstad ut i media og sa at nedgangen i smitten de siste ukene nå snur. Han er bekymret for at nedgangen som vi har hatt de siste tre ukene, har flatet ut, og at det nå stiger tydelig i flere av de store bykommunene.

– Nå går vi inn i jula. Det er en tid hvor folk er veldig mye i kontakt med andre. Det er også veldig mye kontakt nå i julerushet. Det kan vi nok dessverre se ettervirkningene av litt ut i romjula og på nyåret, og det er vi bekymret for, sier han.

Helseminister Bent Høie fulgte opp seinere på dagen og sa at nordmenn må være forberedt på at det kan komme nasjonale innstramminger i julen. – Det er en urovekkende utvikling i smitten nå, sa han.

Lokalt i Rauma har vi vært heldige med bare 17 smittetilfeller siden mars. Vi har vært forskånet for store smitteutbrudd. Noe har vært flaks, særlig med tanke på det store innrykket av turister denne sommeren. Men også som følge av innbyggernes bevisste forsiktighet. Raumaværingene har åpenbart vært flinke og fulgt anmodningene og påleggene fra myndighetene. Det har vi sett hjelper.

Men med julebesøk og økt sosial omgang med nære venner og familie, noen av dem tilreisende, er det en økt fare for at vi også her i kommunen kan oppleve nye smittetilfeller.

La oss håpe at vi slipper flere innstramminger og begrensninger i sosial omgang. Nå er det viktig at vi alle tar ansvar for å bidra alt vi kan for å unngå at vi får en smitteøkning på nyåret.

Vi ønsker alle ei god og fredfull jul.