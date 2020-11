De løfter fram andre, nå får de sjøl velfortjent heder

Leder

Vi gratulerer Nordveggen med «Næringsprisen 2020» i Rauma kommune. Bedriften som har som spesialitet å løfte fram- og bidra til å utvikle andre, skal nå stå i sentrum og motta velfortjent heder og ære.

Det er snart på dagen 16 år siden Nordveggen AS ble stiftet av Rauma Næringslag og Rauma kommune. Med valg av firmanavn var det viktig å signalisere at de ikke skulle vike for utfordringene: «Dette er en av de tøffeste bakkene i hele Rauma. Tunge bakker er en utfordring vi må ta. For kommer man opp fra Nordveggens skygge, ser man rett i sola», sa lederen i Rauma Næringslag, Nils Ivar Heggem, om navnevalget da planene for bedriften ble presentert for formannskapet 30. november 2004.

Nordveggens etablerere, Nils Ivar Heggem og Arnt Øyvind Siem, ønsket at det skulle være et samarbeid mellom kommune og næringsliv, og at de lokale bedriftene i langt større grad enn hva som ellers er vanlig skulle jobbe sammen og nyte godt av hverandres kompetanse.

Og Nordveggen har siden oppstarten så visst ikke styrt unna utfordringer. De har både fått og tatt en aktiv rolle i å utvikle Rauma-samfunnet. De seinere åra er samarbeidet bedriftene imellom, på tvers av bransjer, med Nordveggen som pådriver og katalysator, også blitt lagt merke til utenfor Raumas grenser. «Se til Rauma», blir det sagt om hvordan bedriftene i kommunen utvikler hverandre.

Det er imponerende det Nordveggen har fått til. Og lederen av Kraftfondet i Rauma, Per Vidar Kjølmoen, sier det så riktig og treffende: «Kraftfondet har funnet at det nå er på tide å anerkjenne hvilken betydning Nordveggen har hatt for utviklinga av Rauma-samfunnet.»

Kraftfondet trekker fram den viktige jobben Nordveggen har gjort for også vært både direkte og indirekte bidragsyter til å få realisert blant annet Norsk Tindesenter, Rampestreken, Via Ferrata, Utrøna og Innovasjonsfestivalen, samtidig som de har et etablert samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, ProtoMore i Molde, DigiCat i Ålesund og fagmiljøer i Kongsvinger, Gjøvik og Kristiansund.

Det er på høg tid at Nordveggens aktive bidrag til utvikling av Rauma-samfunnet blir sett. Derfor er det så riktig når Kraftfondet velger å hedre Nordveggen med «Næringsprisen 2020».