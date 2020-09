En ny turistattraksjon

Leder

Det er like før innspillingen av «Mission Impossible 7» starter på Raumabanen. Interessen for det store filmprosjektet med verdensstjerna Tom Cruise er enorm. Når «Orientekspressen» fra neste helg skal kjøre opp og ned Raumabanen, kommer det til å være mange til stede både fra media og andre skuelystne.

Men det er hva filminnspillingen betyr på lang sikt, og når filmen er publisert, som har mest betydning for vår region.

Deler av filmcrewet, som til sammen teller 400 personer, har allerede jobbet i uker på Åndalsnes med å forberede innspillingen. I perioden 11. til 24. september vil det gå buss for tog på Raumabanen, og det er ventet at filmingen vil pågå da.

Den store oppmerksomheten som filmopptakene i Stranda og i Rauma skaper, kan ha stor verdi for reiselivet i fylket. Stadig flere, både folk her i Norge og internasjonalt, får opp øynene for den storslåtte naturen som omgir oss. Filmene er enda en god grunn for å legge et besøk til Norge og til vår del av landet.

Reiselivssjefen: – Vi vil bruke dette i markedsføringen vår Reiselivssjefen sier at de vil bruke filminnspillingene for det de er verdt.

Det er sjølsagt umulig å se fullstendig rekkevidde av at Paramount Pictures legger innspilling av «Mission Impossible 7» til Norge og til Møre og Romsdal, at Marvel-filmen Black Widow ble spilt inn i Romsdalen og at det er gjort innspillinger på Atlanterhavsvegen til en ny James Bond-film. På klingende ålesundsdialekt sier linjeprodusent Per-Henry Borch i Truenorth Norway at «Dokke skjønna ikke kor lucky dokke e», når han skal beskrive betydningen av å ha en ny stor internasjonal filminnspilling her. Han er også klar på at dette er en unik mulighet for å skape blest om innspillingsstedene.

Per-Henry Borch hos Truenorth Norway med oppfordring til reiselivet: – Bruk muligheten til å markedsføre Per-Henry Borch er ansvarlig for å ha fått flere store filmproduksjoner til Norge, inkludert «Mission Impossible» både på Preikestolen og nå på Hellesylt og Rauma. Han mener det er store muligheter å hente for kommuner som får filmbransjen på besøk.

– Tom Cruise tvitra fra Preikestolen da han var der og nådde ut til 90 millioner mennesker, og det er ingen tvil om hvor det ble filma. Det samme vil det bli med Orientekspressen her. Det vil ikke være noen tvil om at det er på Raumabanen, og da er det opp til kommunen å henge seg på med markedsføringen. Her kan man si «ta den norske Orientekspressen», eller noe liknende, sier Borch til Åndalsnes Avis.

Det er utvilsomt at film kan skape nye turistattraksjoner. Derfor gir filminsentivordningen, som ble innført i 2015, store muligheter for norsk reiseliv. Når Paramount Pictures får nærmere 50 millioner kroner fra den norske stat for å legge deler av filminnspillingen av «Mission Impossible 7», er det blant annet fordi myndighetene ser verdi i å markedsføre Norge i utlandet.

Det er å håpe at reiselivet i Møre og Romsdal klarer å utnytte mulighetene som filmingene har skapt.