Sommeren 2020 kan bli en unik mulighet for reiselivet

Leder

Vi tror ikke på antakelsen om at så mange som 130.000 mennesker skal gå Romsdalseggen denne sommeren. Men svarene fra Ipsos-undersøkelsen må først og fremst ses på som en indikasjon på at det kommer svært mange nordmenn hit for å oppleve naturen. Det er det viktig at vi utnytter på best mulig måte.

Det er markedsanalyseselskapet Ipsos som nylig har gjennomført en undersøkelse der nordmenn over 18 år er spurt om hvor de tenker å reise i sommer. Og basert på svarene er det altså grunn til å tro at nærmere 130.000 mennesker er interessert i å gå Romsdalseggen. Det er 100.000 flere enn et normalår. I fjor var det i overkant av 30.000 personer som gikk eggen.

Reiselivet i Norge er hardt rammet av koronarestriksjonene som er innført over hele verden. Cruiseturistene uteblir i år, og det er akkurat nå ikke noe som tyder på at det vil komme utenlandske turister til Rauma i noe antall. Når vi vet at de fleste bedriftene i bransjen i kommunen baserer årsresultatet på noen hektiske sommermåneder, er situasjonen alvorlig når gjestene uteblir.

Det gjenstår å høre hvor store lettelser det i sommer blir i reiserestriksjonene i Norge. Svarene kommer torsdag. Men ut fra resultatet av undersøkelsen tyder mye på at nordmenn tar for gitt at de kan få reise, og at de tror det er trygt. Det er bra.

Skulle de komme i hopetall, gir det uante muligheter for reiselivet. Kanskje kan de redde sesongen? Kanskje kommer det gjester som over mange dager vil bruke naturen og aktivitetstilbudene, før de reiser heim igjen? Kanskje kan vi få vist fram Romsdal til «hele» Norge?

Sommeren 2020 kan bli svært krevende for veldig mange reiselivsbedrifter i kommunen. Men undersøkelsene gir også håp om at mange nordmenn er blitt oppmerksomme på Rauma. Sommeren 2020 kan bli en enestående mulighet til å vise fram hva vi har å tilby av opplevelser.

Det er flere som i dagens avis tar til orde for at man allerede nå må starte planleggingen av et storinnrykk. Det er fornuftig. Nå handler det om å være så godt forberedt at de tilreisende får en unik opplevelse. Da må vi alle bidra til at alle som kommer til Rauma reiser herfra med et smil om munnen og forteller andre om hvor bra de hadde det. Det er den beste reklamen reiselivet kan få og det beste grunnlaget for at nordmenn vender tilbake for å oppleve mer.