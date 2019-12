Prises for gode verdier og stort samfunnsengasjement

Leder

Når Kraftfondet gir Næringsprisen for Rauma 2019 til Måndalen Trevare AS, er det for å løfte fram en bedrift som tenker langsiktig, som i bunnen er tuftet på gode verdier og som har en leder som viser et stort samfunnsengasjement.

Det var i forrige uke at Kraftfondet enstemmig vedtok å tildele Næringsprisen for Rauma 2019 til Måndalen Trevare AS, med daglig leder Sigbjørn Sørli i spissen. Da Åndalsnes Avis snakka med Sørli bare en time etter at han hadde fått den gledelige meldingen om pristildelingen, uttrykte han stolthet og en god porsjon ydmykhet.

– Det kom helt overraskende for min del. Jeg er ikke opptatt av priser, jeg er opptatt av å utføre ting og skape noe – skape og gjøre det i lag. Prisen er viktig for ansatte og oss alle, det er ikke det, men skapertrangen og kreativiteten er viktig for oss. Og det å bli satt pris på er flott det, sa Sørli i intervjuet.

Og det Sørli sier om at han ikke er opptatt av priser, men «å skape og gjøre det i lag», er nettopp noe av det Kraftfondet har lagt vekt på. Lederen av Kraftfondet, Per Vidar Kjølmoen (Ap), sier at Sigbjørn Sørli har vært opptatt av å bidra til god samfunnsutvikling i Rauma. «Bedriften har klart å videreutvikle seg i takt med til dels krevende markedsforhold og fremstår i dag som en solid og framoverlent del av næringslivet i Rauma», uttalte Kjølmoen i forbindelse med offentliggjøringen av Næringsprisen.

Bedriften har nylig gjennomgått et navneskift, nå skal de kun bruke Måndalen, og de har laget en helt ny markedsstrategi. Vi håper og tror at næringsprisen oppleves som et energitilskudd for alle ansatte.

To ganger i året deler Rauma kommune ut priser. Mens Måndalen får Næringsprisen, er det Rauma Historielag som får Kulturprisen for 2019. Med de to prisutdelingene sørger kommunen for å løfte fram og verdsette dem som på ulikt vis bidrar til at folk bosetter seg i Rauma. Den høgtidelige rammen rundt prisutdelingene gjør det ekstra stas å få utmerkelsene. Og så er det stas at Rauma kommune verdsetter dem som utmerker seg positivt. Slikt inspirerer.

Vi gratulerer de verdige prisvinnerne.