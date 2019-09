Hele Rauma gleder seg med dem som flytter heim for godt

Leder

Endelig er det over. Etter 16 evakueringer siden 2014 var skredet torsdag kveld fra Veslemannen så omfattende, at det som er igjen av løse masser ikke vil være til skade for folk, dyr eller bygninger under Mannen.

Fredag ettermiddag ble farenivået nedgradert direkte til grønt. Vi er overbeviste om at hele Rauma gleder seg med dem som endelig får flytte heim for godt.

Skredet torsdag er først og fremst en ubeskrivelig lettelse for beboerne som stadig har måttet rømme husene sine for kortere eller lengre perioder. Særlig for dem som har husdyr har evakueringene skapt store utfordringer.

Torsdag kveld, etter at raset gikk, sa Gunn Walstad Sogge at «Kanskje det endelige er slutt på marerittet». Ordvalget fra en av de evakuerte forteller om hvordan dette har preget henne og familien gjennom mange år.

Det har heller ikke vært enkelt for kommunen og NVE, som sammen med beboerne har vært tettest på rasfaren. Det offentlige har prøvd både å få fjellet ned, men også å hjelpe de berørte på best mulig måte.

Det er flere som med rette skryter av beredskapen i Rauma kommune. Blant andre statsminister Erna Solberg, som gledet seg over at rasfaren fra Veslemannen nå er et tilbakelagt stadium. Rosen fra landets statsminister er et velfortjent skulderklapp til mennesker som gjennom flere år er blitt veldig godt samkjørte; blant andre kommunens ledelse, politiet, NVE og Sivilforsvaret, som samarbeider når alarmen går.

Aldri så galt at det ikke er godt for noe: De mange evakueringene har bidratt til at det er få kommuner i landet som har så god trening i krisehåndtering som Rauma. Det er betryggende å vite for kommunens innbyggere.