Leder

Gratulerer, Rauma, med nytt hotell, nye arbeidsplasser og et nytt og forbedret reiselivstilbud. Dette vil komme hele lokalsamfunnet og reiselivsnæringa til gode.

Mandag åpnet Hotell Geist på Raumasenteret. Det nye overnattingstilbudet bidrar til at enda flere gjester får muligheten til å nyte godt av det Rauma og romsdalsregionen har å by på, sommer som vinter. Det gir mer fornøyde kunder og mer penger i kassa.

Det kommer stadig flere besøkende til Rauma. Fremdeles er det Trollstigen som er det store trekkplasteret, men det er spennende at også de nyere aktivitetstilbudene innenfor naturbaserte opplevelser ser ut til å få stadig flere til å legge turen hit. Vi ser at både Via ferrata, Rampestreken, Raumabanen og Romsdalseggen er på opplevelses-ønskelista til mange der ute. Det er gledelig å se at det i vår region utvikles og presenteres stadig nye tilbud til turistene. Det vi nå ser er bare starten på et større turisteventyr.

I takt med at stadig flere besøkende kommer hit, er det et behov for å styrke overnattingstilbudet. Særlig i de mest travle periodene midt på sommeren kan det være vanskelig å huse alle dem som vil være her over natta. Med sine 19 rom vil Hotell Geist øke kapasiteten på overnatting på Åndalsnes, og dermed styrkes også omdømmet til Rauma som reiselivsdestinasjon.

Etableringen av Hotell Geist er et bidrag til at kommunen kan nå målene som Rauma kommunestyre har vedtatt i «Samfunnsplan 2019-2030». Der står det blant annet at «Overnattingskapasiteten i Rauma bør økes i takt med besøkstallene og det bør jobbes mot å ha kapasitet til å ta imot større grupper, f.eks. konferanser.»

I den vedtatte samfunnsplanen for Rauma kommune er «Økt verdiskaping og samarbeid knytta til naturbasert reiseliv» nevnt som en av utfordringene. Vi er overbevist om at 19 nye hotellrom er et solid og viktig bidrag for å videreutvikle Rauma og Romsdal til en sterk og tydelig reiselivsdestinasjon.