Kan nekte polet å flytte fra sentrum

Leder

En av de mest spennende og viktigste lokaliseringsdebatter på mange år er under oppseiling i Rauma. Hvor skal Vinmonopolet flytte? Og skal – og vil – politikerne i Rauma bruke vetoretten de har til å bestemme hvor Vinmonopolet skal ha utsalg?

Vinmonopolet på Åndalsnes søker i disse dager etter nye lokaler og åpner også for å flytte til Øran. Kontrakten i Strandgata utløper i 2020, og Vinmonopolet ønsker sentral beliggenhet med nærhet til annen handel, god tilgjengelighet for kundene og gode parkeringsforhold.

Det er ingen overdrivelse å si at Vinmonopolet spiller en betydelig rolle i utviklinga og formingen av norske byer og tettsteder. Dette fordi alkoholutsalget trekker kunder. Et utsalg på Øran vil sannsynligvis bidra til at flere på gjennomfart stopper for å handle. For Åndalsnes sentrum er Vinmonopolet det absolutt største trekkplasteret for handelsnæringa og vil således være et stort tap om det skulle forsvinne.

Det er av stor – ja, kanskje avgjørende – betydning hvor utsalget lokaliseres.

Hvor Vinmonopolet i Rauma skal flytte, er ikke avklart. Men med å holde alle muligheter åpne, inkludert Øran, er spørsmålet hva kommunens politikere gjør hvis spørsmålet dukker opp.

Alkoholloven slår fast at kommunen godkjenner beliggenheten. Det er derfor Vinmonopolet i avisannonsen der det søkes etter nye lokaler, tas forbehold om kommunestyrets godkjennelse. I alkoholloven er det også åpnet for stor grad av skjønn for lokaldemokratiet: «Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. (...)»

Dilemmaet for politikerne i Rauma, dersom AS Vinmonopolet sier at de vil til Øran, er om de skal akseptere en ytterligere dreining i handelsmønsteret. Skal de bidra til økt handel på Øran på bekostning av sentrum, eller skal de tvinge Vinmonopolet til å bli i sentrum for å styrke sentrum og handelsstanden der?

Vi anbefaler Rauma-politikerne å være meget bevisst hvor Vinmonopolets utsalg plasseres og hva det gjør med handelen og utviklinga av sentrum og Øran.