Remmem-nedleggelsen kan få alvorlige ringvirkninger

Leder

Åndalsnes sentrum blir fattigere med nedleggelsen av Remmem AS. Men enda verre: Handelslekkasjen til Molde og Ålesund kan bli enda større enn den allerede er. Det taper hele Rauma på.

Det er sjelden at vi ser et så sterkt og massivt engasjement i sosiale medier etter et varsel om en nedleggelse av en butikk i Rauma. Nettet «kokte» da Åndalsnes Avis på sine nettsider fredag kveld fortalte nyheten om at gave-, interiør- og fargebutikken Remmem AS stenger fra 1. mars. Mange ville vise sin medfølelse og beklage at Remmem legger ned. Flere skrev at de innså at de burde brukt butikken mer enn de har gjort. Det er en forståelig reaksjon, men for seint å gjøre noe med nå for å redde Remmem.

Nå handler det om å hegne om dem som er igjen.

Faghandelen i Strandgata har en 80 år lang historie bak seg. De har satset på kunnskap og sørvis. Det står det stor respekt av.

Bakgrunnen for at Remmem AS legger ned, er sviktende kundegrunnlag, blant annet. «I et marked der «alle selger alt» og våre kjerneprodukter tidvis selges med marginer ned mot null, sier det oss at avgjørelsen er riktig. Vi har prøvd etter beste evne å møte utfordringene, men tendens og utvikling gir oss ikke det volum en trenger», skrev daglig leder og styreleder Geir Christer Nygård i et debattinnlegg i Åndalsnes Avis.

Med den triste nedleggelsen mister Åndalsnes enkelte varer som man fra 1. mars må andre steder for å skaffe. En alvorlig konsekvens er at raumaværinger reiser på handel til nabobyene. Og når man først kjøper noe når man er i Molde eller Ålesund, er det en fare for at man handler mye mer i samme slengen. Dette har ikke handelsstanden i Rauma råd til, og vi appellerer igjen til kommunens innbyggere om å bruke lokale butikker for å opprettholde varehandelstilbudet i egen kommune.Vi er også bekymret for at et trekkplaster i sentrum nå forsvinner og at andre som driver handel på Åndalsnes blir rammet av at Remmem stenger dørene. Derfor er det en reell fare for at andre butikker følger i kjølvannet.