Smart å forberede seg på 150.000 besøkende

Rauma og Romsdalseggen vil ikke være så uforberedte på turistveksten som Odda og Trolltunga. Derfor har ei prosjektgruppe jobbet fram en besøksstrategi, som har som mål at Romsdalseggen skal bli sertifisert som nasjonal turiststi.

Prosjektgruppa har gjort et godt og viktig arbeid. Det handler naturligvis om å løse de mange utfordringene med en kraftig besøksvekst. Men samtidig også så muligheten i verdiskapningen som dette kan gi lokalsamfunnet. Her tar Rauma styringa på utviklinga, og forsøker også å legge til rette for at økninga skal komme i vintertrafikken.

Det er naturligvis utfordrende dersom antall besøkende over Romsdalseggen dobler seg i løpet av få år. Hva med parkering i sentrum? Hvordan håndtere transporten til Vengedalen? Og hva med belastningen på naturen? Det er bare noen av spørsmålene som det er svart på gjennom besøksstrategien.

Ifølge Anita Vik Buckley ved Norsk Tindesenter er kanskje det aller viktigste med besøksstrategien for Romsdalseggen at den skal være en bærekraftig utviklingsplan, både med tanke på lokal verdiskaping, miljø- og naturverdier og forankring i lokalmiljøet.

I Rauma forsøker man å lære av andres feil, og unngå voksesmertene man har opplevd på Trolltunga. Odda kommune kan fortelle om besøkstall på Trolltunga som økte fra 800 i 2010 til 80.000 mennesker i 2017. I 2018 var det over 100.000 personer som tok seg til toppen. Det tok helt av etter at nettstedet Tripadvisor i 2012 omtalte Trolltunga som et av verdens mest spektakulære turmål.

For Odda kommune har det vært en stor utfordring å håndtere situasjonen fordi det kom så brått og massivt. – Å få på plass tiltak har vært helt nødvendig, både for sikkerheten til turistene og for å ta vare på landskapet, sa rådgiver Rolf Bøen i Odda kommune til NRK Hordaland i november 2016. Det hadde samme år vært over 40 redningsoppdrag i fjellet.

Stadig flere får øynene opp for fjellene i Rauma. Det er verdt å merke seg det Anita Vik Buckley ved Tindesenteret sa i et intervju med Åndalsnes Avis denne uka: Det er ikke er et spørsmål om Romsdalseggen som destinasjon skal vokse eller ikke, for vekst blir det uansett. Det handler om å være forberedt på at antallet besøkende plutselig eksploderer.

