Uansvarlig å si ja til Nordøyvegen

Leder

Det mangler ikke på advarsler mot å si ja til Nordøyvegen. Fylkeskommunens eget kontrollutvalg frykter at vedtaket sender Møre og Romsdal fylkeskommune rett inn på Robek-lista. Likevel tyder på at det blir et knapt flertall for bygging. Det er ikke til å tro.

Ja, vi er urolige for konsekvensene. Vi frykter at det økonomiske handlingsrommet ødelegges helt og at politikerne må kutte i øvrig drift for å få råd til å gjøre Nordøyane landfast. Det er fare for at videregående skoletilbud rammes, at etterlengtet vegvedlikehold på fylkesveger ikke gjennomføres og at kulturtilbud forsvinner – for å nevne noe. Er det verdt det? Vi mener nei.

Lokalt er det uro for at Rauma videregående skole strippes for utdanningstilbud. For en kommune som er avhengig av både arbeidsplassene, et utdanningstilbud lokalt og samhandlingen med lokalt næringsliv, kan utfallet av tirsdagens vedtak i fylkestinget gjøre det enda mer krevende å nå målsettingene om flere innbyggere og flere arbeidsplasser.

Vi registrerer at tilhengere av Nordøyvegen sier at det er et tilnærmet sjølfinansierende vegprosjekt. Ja, hvis så er tilfelle; da kan vel bare storkommunen Nye Ålesund påta seg å bygge Nordøyvegen?

Vi ber fylkespolitikerne lytte til hva deres eget kontrollutvalg sier om den økonomiske situasjonen og de dystre økonomiske utsiktene dersom Nordøyvegen bygges:

I budsjett- og økonomiplana ser ikke fylkestinget ut til å ta inn over seg usikkerheten som er på lang sikt

Fylkeskommunen må innarbeide tiltak som på en realistisk måte ivaretar drift/tjenestetilbud, og at den etterlever lovkrav

«Drifts- og investeringsnivået, med tilhøyrande låneopptak, må betydeleg ned.»

Det høge drifts- og investeringsnivået gjør at fylkeskommunen med stor sannsynlighet havner på Robek-lista, og da er det uansvarlig å gjøre vesentlige låneopptak

Det er uansvarlig av fylkestinget å overse kontrollutvalget og administrasjonens advarsel mot å bygge Nordøyvegen. De kan ikke akseptere at et helt fylke i flere tiår må blø for at Nordøyane skal få fastlandssamband. Hvis fylkestinget ser helheten og politikerne slår på langlysene, sier de nei til Nordøyvegen.