Seigpining av beboere ved Mannen

Leder

Sist onsdag ble beboerne ved Mannen evakuert for sjuende gang siden 2014. Da oppholds- og ferdselsforbudet ble opphevet lørdag formiddag, var det en sliten Gunn Walstad Sogge som pakket ut av bobilen på Lyngheim, etter to og et halvt døgn i ei hytte. – Vi sier det hver gang, at «Hvor lenge skal vi holde på med dette?» Vi orker snart ikke mer, sier Sogge til Åndalsnes Avis.

Det er mange som er lei av Mannen. Og dem som er rammet av stadige evakueringer, kan si det med rette. For oss andre kan det være vanskelig å sette oss inn i situasjonen til dem som stadig vekk må forlate heimene sine på grunn av rasfaren fra Veslemannen. De lever konstant med frykten for evakuering. De seigpines. Og slik er det på femte året, at særlig når det lir mot høst og regnværet kommer, blir fjellet mer ustabilt.

Gunn Walstad Sogge setter i intervjuet ord på hva det handler om: – Det verste er ventinga på forhånd. Rødt er ok, da vet du hva du har å forholde seg til. Men når det er oransje så vet du at det mest sannsynlig blir rødt.

Siden 2014, da det ble påvist et svært aktivt, lokalt parti av Veslemannen, med årlige bevegelser på i overkant av en meter, har både NVE, kommunen, Sivilforsvaret og politiet fått nyttige erfaringer av de mange evakueringene. Blant annet sier NVE at det skal det mer til i dag før de varsler rødt farenivå. Det er heller ingen tvil om at også kommunen, politiet og Sivilforsvaret er blitt enda mer profesjonelle i håndteringen av faregrad rød når det oppstår.

Også for beboerne har noe gått i riktig retning. Nå er det offentlige med på å ta regninga når beboerne må evakuere. Og kommunen, med ordfører Lars Olav Hustad i spissen, skal ha ros for også å ha løftet Mannen-problematikken helt inn på statsministerens bord. I sommer var statsminister Erna Solberg på besøk i Rauma, og var blant annet på Lyngheim for å snakke med beboerne. Det er en trygghet for alle dem som er rammet at regjeringa kjenner til deres situasjon når både regelverk og erstatning skal diskuteres.