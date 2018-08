Hvorfor så defensiv til kloakk og skrap?

Leder

Trollstigen er naturgledekommunen Raumas utstillingsvindu. Årlig kommer det 800.000 turister fra hele verden for å oppleve utsikten, naturen – det ekte og reine. Når det viser seg at turistmagneten forsøples, må det slås alarm.

Vi forventer at det tas raske grep når det meldes om kloakklukt, mistanker om at utslippskravene ikke overholdes og søppelforurensing. Rødlampene skal lyse både hos Rauma kommune og Nasjonale turistveger, og da må det handles raskt. Men vi får et inntrykk av at det ikke er så alvorlig og at det ikke haster så veldig. Det er det vanskelig å forstå.

I forrige uke skrev Åndalsnes Avis flere artikler om forurensing av Trollstigen – noe av det mest spektakulære av natur som vi har å by på. Først fortalte vi om store mengder rusta jernskrot som ligger ut over et stort område på toppen av Trollstigen. – Vi kan ikke ha det slik. Nasjonale turistveger skal være et ikon, sa Grethe Kongshaug i Nasjonale turistveger. Men verken Nasjonale turistveger, Rauma kommune eller Reinheimen nasjonalpark har penger til å rydde opp. Og det er ikke mye som tyder på at det blir gjort noe med saka i denne omgang.

Torsdag fortalte Åndalsnes Avis at renseanlegget for avløpsvann fra anlegget på Trollstigen ikke fungerer som det skal. Biovac Environmental Technology AS, som står for sørvisen på renseanlegget, frykter at kloakk havner i elva og Stigfossen. Det varslet de den 13. juni i en e-post til Rauma kommune. Først 17. juli ble Vegvesenet varslet. Og to måneder etter at det ble sendt melding om at renseanlegget ikke fungerer, er det fortsatt ingen som kan svare på om utslippskravene overskrides eller ikke. Det er for oss uforståelig.

Vi kjøper ikke argumentet om at det har vært ferietid og at dersom det hadde vært krise, så hadde saka blitt tatt tak i. Mistanker om kloakkutslipp i en av Norges naturperler skal ha atskillig høgere prioritet enn det både kommunen som forurensningsmyndighet og Nasjonale turistveger har vist i denne saka.