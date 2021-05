Uakseptabel risiko for våre sjåfører

Meninger

I dag 6. mai kom nyhetsmeldingen fra Åndalsnes Avis om ny ulykke på E136 i Romsdalen. Avisartikkelen avslører heldigvis at det ser ut til å ha gått bra med sjåføren, men bildet viser at her har det vært snakk om små marginer.

Ut fra bildet og artikkelen så skal man være forsiktig med å konkludere med årsaken til utforkjøringen. Vi registrer likevel at det skjer på et punkt som er ulykkesbelastet, veien er smal, det mangler midtstripe, svingen er feildosert og krapp osv.

Næringslivet i Rauma har stolte tradisjoner innen transportnæringen og mange av kommunens medarbeidere har storbil og denne veien som arbeidsplass. Vi kan ikke akseptere at våre medarbeidere skal ha en så farlig arbeidsplass.

E136 gjennom Romsdalen holder ikke god nok standard og representerer for stor fare for våre medarbeidere på veien. Veien må utbedres og arbeidet må begynne i 2021/22.